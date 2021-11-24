اليوم.. العرض الخاص لفيلم المحكمة بطولة غادة عادل وفتحي عبد الوهاب

يحتفل اليوم الأربعاء صناع عمل «المحكمة» بالعرض الخاص للفيلم في إحدى السينمات في منطقة المعادي الساعة الخامسة مساءً، استعدادًا لبداية عرضه في دور العرض السينمائية، وذلك بحضور أبطال العمل، ومجموعة كبيرة من النجوم.

قصة فيلم «المحكمة»

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول يوم كامل في المحكمة من أول اليوم حتى نهايته، ويسلط الضوء على 8 قضايا بقصص مختلفة تتنوع بين القضايا الجنائية والاجتماعية ومن نسب، وميراث، وغيرها من القضايا التي أثارت الرأي العام خلال الفترة الماضية، ومن أبرز تلك القضايا المتعلقة بجرائم الأطفال تحت سن الـ18 عامًا وجرائم القتل، وذلك حسب تصريح سابق من مخرج العمل محمد الأمين لـ«الوطن».

شخصيات فيلم «المحكمة»

وكانت الشركة المنتجة قد قامت منذ أيام بطرح البرومو الرسمي الخاص بفيلم المحكمة، والذي حصد حتى الآن أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهرت في البرومو الشخصيات الرئيسية في الفيلم، حيث تجسد الفنانة نجلاء بدر دور فنانة يُقاضيها أحد معجبيها بسبب ملابسها المثيرة على السوشيال ميديا.

كما يجسد الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر قضية التحرش الجنسي، وتتناول الفنانة الشابة جميلة عوض قضية التحول الجنسي، بينما تناقش يسرا اللوزي قضية النسب حيث يقاضيها زوجها بسبب شكه في نسب ابنته.

أما الفنانة عارفة عبد الرسول تقود بدور المرأة الصعيدية التي تطلب من ابنها أن يأخذ بالثأر من صديقه، وبالفعل يقوم ابنها والذي يجسد دوره أحمد خالد صالح بتنفيذ رغبتها وقتل صديقه.

أبطال فيلم المحكمة

فيلم «المحكمة» بطولة غادة عادل، جميلة عوض، وفتحي عبدالوهاب، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، يسرا اللوزي، مايان السيد، أحمد داش، سلوى عثمان، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج السبكي.