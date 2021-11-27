ابنة عفاف راضي تقدم أغنياتها في أولى حفلاتها بمعهد الموسيقى العربية

تستعد المطربة مي كمال، ابنة المطربة عفاف راضي، لإحياء أولى حفلاتها الغنائية الجماهيرية، والتي سيحتضنها مسرح معهد الموسيقى العربية في تمام الثامنة مساء السبت 4 ديسمبر.

وتحتفل «مي» مع جمهورها بإطلاق أجدد أغنياتها المصورة «اضحكلها»، التي تعد بداية انطلاقتها الفنية الرسمية كأول أغنية أصلية تطلقها في شكل فيديو كليب مصور، وتعاونت خلال الأغنية مع الشاعرة ريم أبو المكارم والملحن والموزع ماهر الملاخ.

مي كمال تشدو بأغنية عطاشى

كما تطرب مي مسامع الحضور بمقتطفات من روائع عفاف راضي، من بينها «عطاشى وغرب الجزيرة»، مع تحضيرها لمفاجأة الجمهور بإطلالة خاصة لوالدتها بغناء إحدى أغنياتها معها على المسرح.

ويعد حفل مي كمال في معهد الموسيقى العربية الانطلاقة الرسمية لرحلة ابنة عفاف راضي في مشوارها للحفلات الجماهيرية، وتعقب هذه الإطلالة بعدما لفتت مي أنظار الساحة الجماهيرية بمشاركتها الغناء مع والدتها عفاف راضي في حفلتها الأخيرة في دار الأوبرا المصرية في ذكرى الموسيقار بليغ حمدي التي عدت بمثابة حفل العودة للفنانة القديرة للساحة الفنية بعد غياب.

من هي مي كمال؟.. بدأت مشوارها قبل عامين

وانطلقت مي كمال في مشوارها الغنائي المنفرد منذ قرابة سنتين، ويتنوع أسلوبها بين الغناء الشرقي و الأوبرالي وشغفها بموسيقى الجاز، وحفر عشق الغناء في داخلها منذ الطفولة حيث نشأت بخلفية موسيقية عريقة بتأثرها بوالدتها المغنية والممثلة عفاف راضي، التي ساهمت بتشكيل أسلوبها الحالي بخلفيات الغناء العربي الكلاسيكي والأوبرا، وبدأت مشوارها بإعادة تقديم أغنية عفاف الشهيرة «عطاشى» على طريقتها الخاصة في يناير الماضي.