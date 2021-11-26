«الزراعة»: توفير مصادر دخل مرضية للفلاحين ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع كفاءة البنية التحتية في قرى الريف المصري، توفر مصادر دخل مرضية للفلاحين، موضحًا أن المبادرة تسعى إلى تطوير ملامح الحياة في الريف المصري، وإحداث نقلة نوعية فيه، من خلال تدشين مجمعات للخدمات المتكاملة، التي يحتاجها الفلاح المصري.

خدمات متكاملة

وأضاف «القرش»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «المبادرة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الجمعة، تعليقًا على رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين في محافظة الفيوم، موضحًا أن المجمعات الزراعية المتكاملة تضم مراكز للخدمات البيطرية والبحوث الزراعية، والإدارة الزراعية مما يسهم في توفير الخدمات المتكاملة للفلاح المصري.

العمل على نشر الوعي

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن الوزارة تعمل مع المبادرة على نشر الوعي، بأهمية الرعاية البيطرية، وذلك من خلال توفير القوافل البيطرية بالقرى، لتحسين قدراتهم في تربية رؤوس المواشي، ما ينعكس عليه زيادة في الإنتاج، مشددًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأهمية إنشاء مراكز لتجميع الألبان، وذلك لمنح الفرصة للفلاحين لإيجاد فرص تسويق جيدة لمنتجات الألبان، بعد تجميعها من الفلاحين، موضحًا أن الوزارة تعمل على مساعدة الفلاحين الراغبين في تحسين السلالات وادلالهم على أفضل السلالات وتسهيل القروض لهم.

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقهما ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، افتتحوا المركز النموذجي لتجميع الألبان، والمرحلة الثانية لمشروع الميكنة الزراعية، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وبعض قيادات الوزارة والمحافظة، ضمن مشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة، بمحافظتي الفيوم والمنيا، والممول بقرض ميسر من الحكومة الإيطالية، قيمته 10 ملايين يورو بدون فائدة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.