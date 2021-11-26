افتتاح مسجدين جنوب الشيخ زويد وتصليح آبار لاستخدمها في الزراعة

وزعت جمعيات أهلية في الجورة جنوب الشيخ زويد، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء بالعمل على توزيع ما يقرب من 200 بطانية وحصائر على أهالي قرية أبو العريش، فيما قامت جمعية الجورة للتنمية بفرش المسجد بسجاد جديد، والعمل على إصلاح المراوح والتيار الكهربائي الخاص بالمسجد، وإصلاح السباكة بالمراحيض الخاصة بالمسجد.

أصلاح الآبار بالقرى ليستخدمها الأهالي للزراعة والاستخدام

وقال جهاد الكوز، أحد أعضاء جمعية الشهداء والمصابين، إنه سوف يتم أصلاح الآبار بالتجمعات والقرى الأهلية بشكل تطوعي على أن يقوم الأهالي باستخدامها في الزراعة.

وأضاف الكوز، أن عملية تجديد وحدة أبو العراج الصحية والمدرسة مستمر حتى اللحظات، ويتم الكشف الطبي على المواطنين برعاية مديرية الصحة.

أفتتاح مسجدين في أبو العراج وأبو طويلة بعد ترميمهما

كما أفتتح أهالي قريتي أبو العراج وأبو طويلة مسجدين، بعد ترميمهما وتجديدهما، وهما مسجد أبو طويلة الكبير لتقام به أول صلاة جمعة، ومسجد أبو العراج جنوب الشيخ زويد، والذي أفتتح أمس، وسوف تقام به جميع الصلوات بما فيها صلاة الجمعة، بعد تجديد فرش المسجد والعمل على ترميمه وإعادة بناء الأجزاء التي تهالكت.

وفى سياق أخر متصل قام الهلال الأحمر المصري بمدينة العريش بإطلاق حملة ستر وغطا لتوزيع الضروريات على الفقراء والأرامل والمحتاجين.

قال الدكتور مصطفى المالح رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن الحملة تستهدف توفير احتياجات المواطنين من اغطيه وحاجيات لمواجهة برد الشتاء، وذلك بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء ومديرية التضامن.