وصول الموسيقار الهندي أي آر رحمان لتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي

وصل الموسيقار الهندي أي أر رحمان، إلى مصر؛ من أجل تكريمه أثناء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 43، اليوم السبت، الذي بدأ أمس ويستمر لـ 5 ديسمبر 2021.

أي أر رحمان ينشر صورة مع مدير المهرجان

شارك الموسيقار الهندي أي أر رحمان، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مرفقا به صورة تجمعه مع المدير الفني للمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أندرو محسن.

من الجدير بالذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 43 برئاسة محمد حفظي، قررت تكريم الموسيقار الهندي العالمي أي أر رحمان، من ضمن مجموعة من الأجانب والدوليين عن مشاركتهم العالمية وتميزهم في الأعمال الفنية.

وحصد الموسيقار الهندي العديد من الجوائز العالمية، ومن بينها جائزة الأوسكار، والجرامي.

كما أن الموسيقار أي أر رحمان، يعد أيقونة عالمية هندية، ومكانته داخل بلاده لا تقل أهمية عن الأسطورة العالمية أميتاب باتشان في عالم السينما والفن.

الموسيقار الهندي أي أر رحمان وعلاقته بالصوفية

وينحاز الموسيقار الهندي أي أر رحمان، لتلحين الأغاني الصوفية، حيث أنه يعتبر الصوفية المكان الآمن بالنسبة له، وأنها سبب دخوله الإسلام بعدما قابل شيخا صوفيا يدعى كريم الله شاه قدري استطاع أن يحببه في الدخول للإسلام.

كما يجهل البعض أن ابنة الموسيقار الهندي أي أر رحمان، خديجة أو ختيجة كما يطلق عليها، تمتهن الغناء أيضا، وكان يدعمها بحفلها في دبي قبل مجيئه لمصر للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 43، الذي بدأت فعالياته منذ أمس حتى يوم 5 ديسمبر.

وعلى الصعيد الآخر، يستعد الهندي أي أر رحمان، لإطلاق فيلمه الجديد «Atrangi Re»، بطولة أكشاي كومار، وسارة علي خان، ودانوش، من إخراج أناند إل راي، وانتاج هيمانشو، بوشان كومار، كريشان كومار، وموسيقى الفيلم من تأليف الموسيقار العالمي أي أر رحمان، وسوف يتم إطلاقه في الأيام المقبلة بدور السينما.