الهندي «أي أر رحمان» يحتفل بـ50 مليون مشاهدة على المقطع الدعائي لفيلمه

يحتفل الموسيقار الهندي «أي أر رحمان»، المكرم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 43، بتخطي المقطع الترويجي لفيلمه «atrangi re»، حاجز الـ50 مليون مشاهدة بعد إصداره منذ يومين، استعداد لـ إطلاق الفيلم في الأيام المقبلة.

احتفال الموسيقار أي أر رحمان بفيلم « atrangi re»

وشارك الموسيقار الهندي أي رحمان، «استوري» عبر انستجرام، محتفلًا بالمقطع الدعائي لفيلمه الجديد، وكان قد كشف الستار عنه منذ يومين، عبر موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، معلقًا: «بغض النظر عن مدى كونه غير عادي أو غير مرجح ، فإن الحب هو اللحن الذي ينبض عليه كل قلب»، وتابع «إطلاق المطقع الدعائي لفيلم «atrangi re».

تفاصيل فيلم «atrangi re»

فيلم «atrangi re»، بطولة أكشاي كومار، وسارة علي خان، ودانوش، من إخراج أناند إل راي، وانتاج هيمانشو، بوشان كومار، كريشان كومار، وموسيقى الفيلم من تأليف الموسيقار العالمي أي أر رحمان، وسوف يتم إطلاقه في الأيام المقبلة بدور السينما الهندية.

الموسيقار الهندي أي أر رحمان يدعم ابنته في دبي

وعلى الصعيد الآخر يدعم الموسيقار أي أر رحمان، ابنته خديجة ضمن مشاركتها بحفلها في دبي، و قد شارك عدة مقاطع لها من خلال صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يذكر أن الموسيقار أي أر رحمان، من المقرر تكريمه بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 43، من ضمن مجموعة من الأجانب الدوليين، وفقًا لما أعلنته إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في المؤتمر.

ويعد «رحمان»، أيقونة عالمية في مجال الموسيقي، وهو أحد الفنانين القلائل من الهند مع قاعدة معجبين عالمية مخصصة، وقدّم العديد من الأفلام الناجحة في بوليوود، وأبرزها «فيلم التهديف - فيلم التاميل روج - فيلم المالايالام يودها - فيلم موهنلال - فيلم الكوميديا الرومانسية السيد روميو ولاف بيردز - روجا - بومباي - إيروفار - مينسارا كانافو - أسطورة بهجت سنج - سويدس - رانج دي باسانتي - بوس - البطل المنسية - المعلم - جودا أكبر».