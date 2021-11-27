تفاصيل التحرش بفتاة حلوان داخل ميكروباص.. تجديد حبس المتهم

كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة والنصف صباحا، من صباح أول أمس الخميس، عندما فوجئ سائق ميكروباص، كان يسير في أحد شوارع مدينة حلوان، متجهًا إلى منطقة التبين، بمشادة حادة بين فتاة وشاب يستقلان الميكروباص نفسه، وتبين أن الأخير قام بالتحرش بها، وقامت الفتاة بالصياح بعد ما فعله، وسط حالة من ذهول مستقلي السيارة، وعلى أثر ذلك قام السائق بمعاتبة المتهم بالتحرش، ليصل الأمر لنشوب مشاجرة بينهما، تعدى خلالها المتهم بالتحرش على السائق، لتقوم الفتاة بتصوير الواقعة وماحدث في كواليسها.

تحرش داخل الميكروباص

وبعد عدة ساعات، توجهت الفتاة إلى قسم شرطة حلوان، وحررت محضرا بالواقعة، ثم نشرت منشورًا على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» يظهر تفاصيل ماحدث، وبه مقاطع مصورة، رصدت الواقعة، وقالت: «أنا النهاردة اترفع عليا مطواة بعد ما واحد اتحرش بيا! الساعة دلوقتي 6:30 الصبح وانا رايحة شغلي، راكبة الكنبة اللي قبل الأخيرة، وورايا واحد عمال يدخل صوابعه من الفتحة بين الكراسي، لتحرش بيا، فاتخضيت واتنفضت، فشال إيده بسرعة، فقولت يمكن متهيألي عشان كنت نايمة شوية، وصحيت وفضلت منتبهة والكنبة اللي ورا كلها فاضية وهو زانق نفسه ورايا بالظبط».

تهديد الفتاة بسلاح أبيض

وأضافت: «لما كررها تاني واتأكدت، فضلت أزعق ففضل يشتم ويقولي إن الكرسيين اللي قدامه مضيقين عليه، مع أنه ممكن يقعد في أول الكنبة ومش هيبقى فيه أي كراسٍ قدامه، والمكان هيبقى واسع أصلا، الكنبة بتشيل 3 أفراد، وهو سايب الوسع وقاعد في أضيق مكان عشان يتحرش، للأمانة السواق في الأول نزل وقاله إنزل برا العربية ومتقعدش في عربيتي وهو مرضيش ينزل».

وتابعت: «فجأة طلع مطواة، وفتحها، وأنا ساعتها قفلت الكاميرا عشان هو لو شافني بصوره معرفش ممكن يعمل فيا إيه، وهو ماسك في إيده سلاح، هو رفعها على السواق، وقاله هدبحك لو متحركتش دلوقتي، بعد ما قفل المطواة وقعدوه على الكرسي والناس هدوه، لأنه كان بيهددني أنا والسواق أنه هيدبحنا، الناس اتجمعت ونزلوني أنا من الميكروباص، عشان هو ماسك المطواة، وقاله لو مطلعتش هدبحك، وطبعًا كانوا شوية وهيبوسوا دماغه وإيديه ورجليه عشان يقفل المطواة، وفعلًا قفلها وقعد في نص العربية يتشرط ويقول السواق ده مش هيشتغل على الخط تاني».

المتهم ينكر أمام جهات التحقيق

وبعد تداول الواقعة، تمكنت الأجهزة من القبض على الشاب وتبين أنه مقيم بمنطقة عرب راشد، ويعمل تاجر فاكهة، ليخضع المتهم في جلسة تحقيق استمرت 3 ساعات أمام جهات التحقيق، لكشف ملابسات الواقعة، إلا أنه أنكر واقعة التحرش، وقال لم يفعل تلك التهمة، وفوجئ بالفتاة تلقن له شتائم وسباب دون أسباب، لتقرر جهات التحقيق بحبسه 4 أيام، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، بحسب ماقالته عزيزة الطويل، دفاع الفتاة لـ«الوطن».

ووصل المتهم، صباح اليوم السبت، في مأمورية من قسم شرطة حلوان، بمقر محكمة حلوان، لنظر قرار تجديد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء السائق الذي ظهر في مقاطع الفيديو التي تداولتها رواد موقع التواصل الإجتماعي.