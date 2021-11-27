محافظا دمياط وبورسعيد يشهدان انطلاق مؤتمر «البورصة للتنمية»

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فعاليات مؤتمر «البورصة للتنمية» في نسخته الأولى، الذي نظمته البورصة المصرية بمحافظة بورسعيد كنقطة بداية للانطلاق بباقى المحافظات.

ويهدف المؤتمر لدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات وذلك عبر مساعدة هذه الشركات في الوصول للتمويل من خلال أسواق رأس المال.

منال: دمياط وبورسعيد حققتا خطوات ملموسة بكافة القطاعات

وأعربت المحافظ عن سعادتها لحضورها فعاليات المؤتمر الأول للبورصة المصرية للتنمية، بالمدينة الباسلة، حيث وجهت التحية لمحافظة بورسعيد بقيادة اللواء عادل الغضبان على استضافتها هذا الحدث المهم المقرر انطلاقه بباقي المحافظات.

وأكدت أن اختيار بورسعيد كمحطة أولى للمؤتمر يُعد انطلاقة قوية خاصة مع ما تتمتع به من موقع فريد وفرص استثمارية واعدة، مشيرة إلى أن دمياط وبورسعيد قد حققتا خطوات ملموسة بكافة القطاعات، خاصة مع التشابه الكبير فيما بينهما بالعديد من المقومات.

وتوجهت المحافظ بالشكر للدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على تنفيذ هذا المؤتمر بالمحافظات لتعزيز مستويات الوعى والمعرفة بآليات الاستثمار وسيولة التداول، وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للانطلاق والنمو، بما يحقق معدلات نمو إيجابية متصاعدة الذي يأتي تزامنًا مع جهود الدولة لتحقيق مستهدفات خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

الغضبان يشيد بجهودها الدولة لدفع عجلة التنمية

ومن جانبه، رحب اللواء عادل الغضبان بمحافظ دمياط، مشيدًا بجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية على أرض دمياط، كما وجه التحية إلى جميع القائمين على مؤتمر البورصة، حيث أكد أنه يمثل فرصة مهمة للمحافظة لتحقيق جميع الأهداف لتوسيع دائرة الاستثمار والإنتاج، مشيرًا إلى أن المؤتمر يساعد على دعم رؤية المحافظة نحو زيادة معدلات التوظيف والإنتاجية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية الذي تضمن إصلاح مالي ونقدي وهيكلي، لتحقيق مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد.

وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة إلى مستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي الطموح الذي أعلنته الحكومة المصرية للتصدي إلى مشاكل التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام، ونوه إلى أن أسواق المال تلعب دور كبير ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق ومن ثم خلق وظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية، بل كونها منصة مهمة للتداول والاستثمار.