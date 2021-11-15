محافظ دمياط تبدي استيائها من تردي النظافة في الوحدة المحلية بكفر البطيخ

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية، اليوم الإثنين، بمدينة كفر البطيخ، لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث لاحظت سوء حالة النظافة بمدخل المدينة.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، شددت «المحافظ»، على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بتكثيف حملات النظافة والارتقاء بالمنظومة، كما تابعت ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح، وذلك في أول أيام تطبيق قرار حظر دخول أي موظف إلى مقر عمله دون شهادة التطعيم واعتباره متغيبًا، مشددة على تفعيل القرار وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع.

المحافظ تشدد على رفع مستوى النظافة

وتفقدت «عوض»، شارعي الوحدة المحلية والسكة الحديد، حيث أكدت على الدفع فورا بالمعدات اللازمة لرفع مستوى النظافة، وحصر الطرق كاملة المرافق التي يتطلب تنفيذ أعمال رفع الكفاءة لها و رد الشئ لأصله للبدء في ذلك وفقاً للاولويات، كما تابعت ما يجري تنفيذه من عمليات لإنشاء كوبرى بمدخل المدينة وذلك بتمويل من وزارة التنمية المحلية وتحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى.

محافظ دمياط : اعتبار الموظف متغيبًا عن العمل

وشددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات التنفيذية والمديريات بتطبيق قرار منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا، لتنفيذ ما تستهدفه الدولة من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا و الحفاظ على سلامة المواطنين، وأكدت المحافظ أنه فى حالة عدم تقديم الموظف شهادة التطعيم سيتم اعتباره متغيبًا عن العمل كما سيجرى إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.