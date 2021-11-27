تعرف على موعد امتحانات أولى ثانوي 2022 وآليات عقدها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات أولى ثانوي 2022، موضحة أنه يجرى حاليا الاستعداد الجيد للامتحانات، بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية، مشددة على جميع المعلمين بضرورة تحميل النسخ الإلكترونية من الكتب الدراسية، وتوجيه الطلاب لكيفية الاستفادة من أجهزة التابلت، والدخول من خلاله إلى المنصات التعليمية لفهم مخرجات التعلم في كل مقرر دراسي، والتدريب على نوعية الأسئلة الجديدة، التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن امتحانات أولى ثانوي 2022، ستعقد في منتصف يناير المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من كافة المنصات التعليمية، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي للاستعداد للامتحانات.

آليات عقد امتحانات أولى ثانوي 2022

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن آليات امتحانات أولى ثانوي 2022، موضحا أن الامتحانات ستعقد إلكترونية على أجهزة التابلت، ويجرى حاليا الاستعداد الجيد للامتحانات من خلال تجهيز البنية التحيتية في جميع المدارس وتوصيل شبكة الإنترنت لها، مؤكدا أن الامتحانات تقيس الفهم لدى الطالب وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات ستُعقد مركزية ولا تتدخل الإدارات التعليمية في آليات وضعها، موضحا أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي هو المختص بوضع أسئلة الامتحانات، لافتا إلى أنه غير مسموح لأي طالب بتهكير أجهزة التابلت ويجب الالتزام بكافة القواعد المنظمة لاستخدامه.

قواعد استخدام أجهزة التابلت قبل امتحانات أولى ثانوي 2022

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في بيان له، عن قواعد استخدام أجهزة التابلت قبل امتحانات أولى ثانوي 2022، مشددا على الطلاب بضرورة الالتزام بها وعدم مخالفتها، وهي الآتي:

- عدم استخدام أي شاحن غير الشاحن الأصلي.

- عدم تركه لفترة طويلة في الشحن بالكهرباء.

- لا تغير في الإعدادات الخاصة بالتابلت.

- رجاء متابعة أي رسائل تظهر مع المعلم ومسئولي التطوير في المدرسة.

- بعد استلام جهاز التابلت.. قم بتوصيله بالإنترنت وعمل تحديث أخر إصدار مع البرنامج.

- في حالة تعرضه للكسر أو خروجه من النظام، يرجى التوجيه للتوكيل.

- ضرورة التأكد من إن الكاميرا لا تعمل نهائي.

- ضرورة التأكد من وجود برنامج «توكس» واسم دفعتك عليه.