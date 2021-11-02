التعليم: امتحانات منتصف العام الدراسي لـ أولى وثانية ثانوي «أون لاين»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي، للصفين الأول والثاني الثانوي، إلكترونيا على جهاز "التابلت"، موضحا أن العديد من المدارس وزعت أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، الذين سددوا تأمين الجهاز «100 جنيه»، ودفعوا المصروفات الدراسية، مؤكدا أن الوزارة تنفذ استراتيجية جديدة في تقييم مستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وزير التعليم: عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا 100%

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن امتحانات منتصف العام الدراسي 2021-2022، للصفين الأول والثاني الثانوي، ستعقد إلكترونيا 100%، مؤكدا أن امتحانات منتصف العام ستبدأ وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، يوم 15 يناير المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن أسئلة الامتحانات ستكون «اختيار من متعدد».

وزير التعليم: كورونا لن تؤثر على امتحانات منتصف العام الدراسي 2022

وأكد وزير التربية والتعليم، أن جائحة كورونا لن تؤثر على امتحانات منتصف العام الدراسي الحالى 2021-2022، منوها بأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم والابتكار وليس الحفظ والتلقين، موضحا أن اللجان الامتحانية ستكون معقمة ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية.

وأشار شوقي، إلى أن الوزارة هي من ستقوم بوضع امتحانات منتصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدا أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية، موضحا أن هناك تشديد على المدارس بتسجيل الغياب والحضور بشكل يومي، لمعاقبة الطلاب الغير ملتزمين، بالحضور داخل المدارس، لإن العام الدراسي الجديد حضوريا في المدارس.