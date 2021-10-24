تنسيقية شباب الأحزاب توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة.. اليوم

توقع اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021 تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب و الرياضة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار اهتمام الطرفين بتأهيل الشباب وتمكينهم في المشاركة الفعالة من أجل إنجاز أهداف التنمية الشاملة وتحقيق نهضة الدولة المصرية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ومن المقرر أن تبدأ مراسم التوقيع في الساعة الخامسة مساء بمقر ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين.

مذكرة تفاهم

ويعقد بعد التوقيع مؤتمرا صحفيا لممثلي الطرفين للحديث عن أهمية مذكرة التفاهم.