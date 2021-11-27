سيدهارت مالهوترا يعلن بدء تصوير فيلم «Yodha»: «اربطوا أحزمة الأمان»

أعلن الفنان الهندي، سيدهارت مالهوترا، عن بدء تصوير فيلمه الجديد «Yodha»، من إنتاج كاران جوهر، تحت راية شركة «دهاراما للإنتاج»، وإخراج، ساغار أمبر، وبوشكار أوجا، وسوف يتم عرض الفيلم في دور السينما الهندية في 11 نوفمبر 2022.

سيدهارت مالهوترا يبدأ تصوير فيلم «Yodha»

وأعلن الفنان الهندي سيدهارت مالهوترا، عن بدء تصوير فيلمه الجديد «Yodha»، وذلك من خلال منشور له عبر خاصية «إستوري» عبر موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، صباح اليوم.

وشارك سيدهارت مالهوترا، صورة له من موقع التصوير، وظهر بإطلالة كاجول، وهو يحمل شنطة على ظهره، وأرفق الكلاكيت مدون عليه اسم الفيلم «Yodha»، معلقا، «بدء تصوير Yodha».

وكشف سيدهارت مالهوترا، الستار عن أول بوستر دعائي لفيلم «Yodha»، منذ عدة أيام، عبر «إنستجرام»، معلقا، «اربطوا أحزمة الأمان الخاص بكم، لأننا سوف نتجه إلى رحلة «!Yodha»، من إخراج ساجار أمبر وبوشكار أوجا».

وتابع مالهوترا المنشور، معلنا عن موعد إطلاق الفيلم، قائلا: «أنا قادم لاختطاف شاشاتكم في 11 نوفمبر 2022، ستكون شركائنا الإناث سيعلن قريبا عنهم».

ولم يتم الإعلان عن بطلة الفيلم حتى الآن، أو فريق العمل بالرغم من بدء التصوير، ولكن ليس هناك أخبار عن قصة الفيلم، أو بطلة الفيلم، أو الأبطال المشاركين بالفيلم.

كاران جوهر مكتشف سيدهارت مالهوترا

من الجدير بالذكر، أن كاران جوهر، هو مكتشف سيدهارت مالهوترا، وهو أول من قدمه لشاشات السينما، في فيلم «ذا أستويندت يير»، مع عاليا بهات وفارون دهاوان.

كانت بداية سيدهارت مالهوترا، مساعد مخرج، ومن أحد الأفلام التي ساعد في إخراجها الفيلم الشهير «ماي نيم إز خان»، لـ شاروخان وكاجول، وكان من إخراج كاران جوهر، وإنتاجه، لذا اكتشف جوهر، منذ مشاركته بالفيلم، أن لديه موهبة فنية، يجب خروجها للنور.