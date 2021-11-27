ابنة رشوان توفيق: سأقاضي كل شخص ادعى إقامة شقيقتي قضية حجر ضد والدي

نفت الإعلامية هبة رشوان توفيق، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن رفع شقيقتها الصغرى قضية حجر على ممتلكات والدها، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

وقالت هبة رشوان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها ستقاضي كل من كتب أن شقيقتها رفعت قضية حجز على ممتلكات على والدها لأن هذا لم يحدث أبدًا، قائلة: «أقسم بالله هقاضي أي حد كتب أي حاجة مش مظبوطة».

هبة رشوان توفيق: خلافات شقيقتي وأبي مالية وليست قضية حجر

وأضافت هبة رشوان توفيق، أن أختها لم ترفع قضية حجر علي ممتلكات والدها، ولكن توجد خلافات مالية وعائلية أخرى، أدت إلى رفع قضية من أختها، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

وكان الفنان رشوان توفيق، قال في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنه تلقى اتصالا هاتفيًا من ابنته لمعاتبته زوجها وابنها بخصوص رفع عدة قضايا، حيث قالت له ابنته: «بلاش تشهر بيا علشان مش هتكلم في الموضوع ده تاني».

رشوان توفيق يعيش حالة نفسية سيئة

ويعيش الفنان رشوان توفيق، حالة نفسية سيئة بسبب القضايا المرفوعة من ابنته، والتي كشف عنها خلال برومو حلقته من برنامج «واحد من الناس»، حيث يحل الفنان الكبير رشوان توفيق وعائلته في ظهور خاص على شاشة التليفزيون مع الدكتور عمرو الليثي، وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة عن النجم القدير رشوان توفيق والحب في حياته وزواجه.

كما يتحدث عن وفاة والده ومدى تعلقه به وحبه الشديد والرؤية التي رآها قبل وفاته، وتحدث للمرة الأولى عن أحزانه وأكبر مأساة في حياته مع ابنته الصغرى بعد أن رفعت ضده قضية في المحاكم ومدى حزنه وتأثره وبكائه أثناء الحلقة.