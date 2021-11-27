رشوان توفيق باكيا لـ«الوطن»: بنتي قالت لي بلاش تشهر بيا

أبدى الفنان رشوان توفيق حزنه الشديد بسبب رفع ابنته وزوجها قضايا ضده، حتى اضطر من الضيق البكاء خلال مكالمة تليفونية أجرتها معه «الوطن»، وهو يسرد الأحداث..

وقال الفنان رشوان توفيق في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تلقى منذ قليل اتصالا هاتفيًا من ابنته لمعاتبته زوجها وابنها بخصوص رفع عدة قضايا، حيث قالت له ابنته: «بلاش تشهر بيا علشان كده مش هتكلم في الموضوع ده تاني».

وطلب توفيق من كل متابعيه الدعاء له بمرور هذه الأزمة، حيث إنه يعيش حالة نفسية سيئة.

رشوان توفيق يعيش في حالة نفسية سيئة

ويعيش الفنان رشوان توفيق حالة نفسية سيئة بسبب القضايا المرفوعة من ابنته، والتي كشف عنها خلال برومو حلقته من برنامج «واحد من الناس»، حيث يحل الفنان الكبير رشوان توفيق وعائلته في ظهور خاص على شاشة التليفزيون مع الدكتور عمرو الليثي، وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة عن النجم القدير رشوان توفيق والحب في حياته وزواجه.

كما يتحدث عن وفاة والده ومدى تعلقه به وحبه الشديد والرؤية التي رآها قبل وفاته، وتحدث للمرة الأولى عن أحزانه وأكبر مأساة في حياته مع ابنته الصغرى بعد أن رفعت ضده قضية في المحاكم ومدى حزنه وتأثره وبكائه أثناء الحلقة.

رشوان توفيق يكشف تاريخ ميلاده الحقيقي

وكان الفنان رشوان توفيق، قد نفى احتفاله بعيد ميلاده يوم 24 نوفمبر، مؤكداً أن عيد ميلاده يوم 2 فبراير المقبل، حيث هاتفه عدد كبير من نجوم الوسط الفني، اليوم، لتهنئته بعيد ميلاده المُدون بالخطأ على موقع ويكيبيديا.

وقال رشوان توفيق، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «كل سنة الناس تتلخبط في تاريخ ميلادي، وفوجئت باحتفالات كثيرة يوم 24 نوفمبر، واستضافتي في عدة برامج بتورتة واحتفال في يوم ليس له علاقة بعيد ميلادي، والخطأ جاء بسبب أن تاريخ ميلادي مكتوب على ويكيبيديا غلط، ولكنني سعيد بحب الناس وتهنئتهم لي».