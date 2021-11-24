رشوان توفيق لـ«الوطن»: عيد ميلادي مش النهاردة ومكتوب على ويكيبيديا غلط

نفى الفنان رشوان توفيق، احتفاله بعيد ميلاده اليوم 24 نوفمبر، مؤكداً أن عيد ميلاده يوم 2 فبراير المقبل، حيث هاتفه عدد كبير من نجوم الوسط الفني، اليوم، لتهنئته بعيد ميلاده المُدون بالخطأ على موقع ويكبيديا .

وقال رشوان توفيق لـ«الوطن»: «كل سنة الناس تتلخبط في تاريخ ميلادي، وفؤجئت باحتفالات كثيرة يوم 24 نوفمبر، واستضافتي في عدة برامج بتورتة واحتفال في يوم ليس له علاقة بعيد ميلادي، والخطأ جاء بسبب أن تاريخ ميلادي مكتوب على ويكيبيديا غلط، ولكنني سعيد بحب الناس وتهنئتهم لي».

معلومات عن الفنان رشوان توفيق

- ولد في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة في عام 1933.

- حاز درجة البكالوريوس في التمثيل واﻹخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية.

- عمل بعد التخرج في التليفزيون المصري، ثم انضم إلى فرق التليفزيون المسرحية مع بدايتها.

- شارك خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من المسرحيات، منها: «شيء في صدري، الشوارع الخلفية، ثورة قرية، بيت الفنانين».

- عمل مع فرقة مسرح الحكيم وفرقة المسرح الحديث وفرقة المسرح القومي.

- بعد سنوات طويلة من العمل المسرحي، تفرغ رشوان توفيق للعمل في الدراما التليفزيونية منذ أواخر السبعينات.

- من أشهر مسلسلاته: «أبنائي الأعزاء شكرًا، الأيام، محمد رسول الله، الشهد والدموع، الزيني بركات، لن اعيش في جلباب أبي».

رشوان توفيق واعتزال الفن

وحول اعتزاله الفن، نفى الفنان رشوان توفيق، ما تردد خلال الأيام الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، إذ أنه لم يفكر في ذلك القرار إطلاقاً، وفسر رشوان توفيق، لـ«الوطن» قلة ظهوره في الفترة الأخيرة، بأنه لا يقبل سوى الأدوار المناسبة له ولتاريخه: «مش هنزل أهزق نفسي في السن ده.. ورفضت الظهور كضيف شرف وأطلع في مشهد أو اتنين».