ابنة رشوان توفيق: «أختي رافعة قضية على أبويا وحالته النفسية سيئة»

أثار حديث الفنان رشوان توفيق بشأن وجود خلافته بينه وبين ابنته وزوجها، ووصول الأمر إلى المحاكم، اهتمام الجمهور ومتابعي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها، قالت الإعلامية هبة رشوان توفيق، إن هناك خلافات حدثت بين زوج شقيقتها «آية» ووالدها منذ شهرين، ووصل الأمر إلى المحاكم، وحاولت التواصل معها ولكنها لم ترد عليها.

ابنة رشوان توفيق ترفض الكشف عن تفاصيل الخلاف

وأضافت هبة رشوان توفيق، لـ«الوطن»: «لم أكشف عن أي تفاصيل تخص الخلاف الذي حدث بينهما، ولكن والدي يعيش حالة نفسية سيئة بسبب تلك الخلافات، خاصة الأمور التي تخص حفيده».

وأكدت أن هناك قضايا مقامة من شقيقتي وزوجها وابنها ضد والدي، وسيأخد كل منهم حقه بالقانون.

رشوان توفيق يعيش في حالة نفسية سيئة بعد خلافات مع ابنته

ويعيش الفنان رشوان توفيق حالة نفسية سيئة بسبب القضايا المقامة ضده من ابنته، والتي كشف عنها خلال برومو حلقته من برنامج «واحد من الناس»، إذ يحل الفنان الكبير رشوان توفيق وعائلته في ظهور خاص على شاشة التليفزيون مع الدكتور عمرو الليثي، وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة عن النجم القدير رشوان توفيق والحب في حياته وزواجه.

كما يتحدث عن وفاة والده ومدى تعلقه به وحبه الشديد والرؤية التي رآها قبل وفاته، وتحدث للمرة الأولى عن أحزانه وأكبر مأساة في حياته مع ابنته الصغرى بعد أن رفعت ضده قضية في المحاكم ومدى حزنه وتأثره وبكائه أثناء الحلقة.