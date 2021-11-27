الصحة: تدقيق إجراءات الدخول إلى مصر وتشديدات بالمنافذ لمنع «أوميكرون»

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر، خاصة بعد حدوث تحور في فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في جنوب أفريقيا نتج عنه متحور «أوميكرون»، فذكر أن التحور به مجموعة من المستقبلات التي لها علاقة بالجزء الخاص الذي يربط بين الفيروس والخلية، وبالتالي نتج عنه أن العالم ومنظمة الصحة العالمية والباحثين، سواء على المستوى العالمي أو مصر، يبحثون عن إجابة لثلاثة أسئلة مهمة للغاية.

نحاول التوصل إلى أجوبة لهذه الأسئلة

وأضاف «عبد الغفار»، أن هذه الأسئلة هي «هل المتحور الجديد من شأنه أن يجعل الفيروس أكثر أو أقل قدرة على الانتشار؟ وهل المتحور الجديد من شأنه التأثير المرضي للفيروس أشد أو أقل شدة؟ وهل المتحور الجديد للفيروس سيكون من شأنه مقاومة اللقاحات بشكل أكثر أو أقل؟»، موضحًا أن هذا ما يتم بحثه الآن طوال الوقت بكل جهد وسرعة، سواء على مستوى مراكز الأبحاث المصرية والعلمية، أو في مراكز الأبحاث الصحية العالمية.

الحفاظ على الوضع الصحي الآمن

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أننا في مصر في هذه الأوقات نعمل على محورين، وهما: الحفاظ على الوضع الصحي الآمن، من خلال رفع درجة الاستعداد للمنافذ البحرية والجوية والبرية في الحجر الصحي وتدقيق الإجراءات للدخول إلى مصر، خاصة من الدول التي ثبت وجود إصابات بهذا المتحور فيها، بالإضافة إلى ما أعلنته اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بوقف الطيران المباشر مع جنوب أفريقيا وباقي الإجراءات التي تم إعلانها.

لجنة مشتركة بين الصحة والتعليم العالي في انعقاد دائم

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار: «كان هناك اجتماع اليوم للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك مع اللجنة المشتركة من وزارة الصحة و التعليم العالي والبحث العلمي، لدراسة كل ما يتعلق بهذا الشأن، والوزير قال إن اللجنة في حالة انعقاد دائم للإجابة عن هذه الأسئلة».