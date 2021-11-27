«الصحة»: البلجيكية المصابة بـ«أوميكرون» مرضت بعد مغادرة مصر بـ11 يوما

علق الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، عضو مجموعة الخبراء العالمية لمراقبة وتقييم التطعيمات، على رصد بلجيكا، أول إصابة بالمتحور الجديد من كورونا «أوميكرون»، لمواطنة بلجيكية عائدة من مصر، حيث وجه القائم بأعمال وزير الصحة بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية، لتقصي الخبر والوصول إلى كل البيانات المطلوبة.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، من تقديم الإعلامية سارة حازم على قناة «dmc»، أن هذه السيدة ظهرت عليها الأعراض بعد 11 يوما من عودتها لبلدها بلجيكا من مصر، موضحًا: «من المعروف أن بلجيكا من الدول التي يوجد بها عدد كبير من المهاجرين الأفارقة، والسلطات البلجيكية أخبرتنا رسميا بأن السيدة خضعت لفحصي pcr، حيث كان الفحص الأول في أول أيام وصولها لبلدها، والثاني بعد أسبوع من وصولها، وكانت العينة سلبية، وهو ما يؤكد أنها أصيبت بالفيروس خارج بلدها».

إجراء فوري لمواجهة «أوميكرون»

وتابع بأن وزارة الصحة والسكان، اتخذت إجراءً فوريًا بإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، بعد الإعلان عن ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، وهو الاجتماع صباح اليوم، واتخاذ قرارات، أهمها زيادة عدد العينات التي ستخضع للتسلسل الجيني.

الفيروس لم يظهر حتى الآن في مصر

وواصل: «حتى الآن لم يظهر هذا الفيروس في مصر، والإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومة ستكون كفيلة بمنع انتشار المتحور الجديد إن شاء الله».