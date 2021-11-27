هل تحدث «الصحة» بروتوكول كورونا بعد المتحور الجديد؟.. الوزارة توضح

قال الدكتور وجدي أمين، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد لوزارة الصحة، إن هناك تحديثا لبروتوكول علاج كورونا النسخة السادسة منه في الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف أمين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحديث بروتوكول علاج كورونا الهدف منه غير متعلق بظهور المتحور الجديد، ولكن بهدف إضافة مجموعة من الأدوية والعقاقير التي تعمل على تعزيز مناعة الجسم لمواجهة فيروس كورونا.

متحور كورونا الجديد.. سابق لأوانه الحكم على فعالية اللقاح أمامه

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن متحور كورونا الجديد يستهدف جميع الفئات ولا اختلاف عن غيره سوى فى سرعة الانتشار، مشيرا الى أنه سابق لأوانه الحكم على متحور كورونا الجديد بأن اللقاحات ستقل فعاليته امامه، مناشدا المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا هي ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، موضحة أهمية أخذ لقاح كورونا والذي أصبح جزءا من الإجراءات الاحترازية، مطمئنة المواطنين من توافر كل أنواع لقاحات كورونا في مصر والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، مؤكدة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وكشفت وزارة الصحة فى تقارير رسمية لها أن هناك ارتفاع فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية داخل مستشفيات العزل الصحي.