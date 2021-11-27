لماذا ظهر متحور جديد لكورونا؟.. أستاذ اقتصاديات الصحة يجيب

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، سبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، وقال أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن متحورات كورونا الجديدة تظهر بسبب التوزيع غير العادل للقاحات كورونا، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتحور الجديد لكورونا ظهر في جنوب أفريقيا، وهناك عجز في اللقاحات لدى هذه الدول.

لماذا ظهر متحور جديد لـ كورونا؟

وأضاف أن دول العالم أجمع تعمل على تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين لاكتساب مناعة القطيع، لافتا إلى أن اللقاحات تعمل على تعزيز مناعة الجسم لمواجهة الفيروس، وجميع اللقاحات التي ظهرت واعتمدتها منظمة الصحة العالمية لها قدرة على مواجهة الفيروس وتحوراتها التي ظهرت وكان أهمها «دلتا بلس» و«دلتا» ولكن المتحور الجديد لكورونا سيعيد ترتيب المشهد إذا ثبت قلة فعالية اللقاحات أمامه، وسيتم إعادة برمجة اللقاحات وليس عمل لقاح جديد من البداية.

وأوضح الدكتور إسلام عنان أن لقاحات كورونا أصبحت جزءا من الإجراءات الاحترازية، وفي مصر تم الوصول إلى 30% من تطعيم المواطنين وعلى نهاية العام الجاري سيتم الوصول إلى المستهدف وهو تطعيم 40% من المواطنين للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

دول جنوب أفريقيا

وفي سياق متصل، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة فى تصريحات تليفزيونية له، أن المتحور الجديد به 30 متغيرا، وظهر في جنوب أفريقيا ولديه قدرة على الانتشار، لافتا إلى أن السبب في انتشار الفيروس أو التحور في هذه المنطقة هو ارتفاع مصابي الإيدز في هذه المنطقة، وبالتالي هناك انخفاض في مناعة الأجسام ومواجهة الفيروس، ومن ثم هناك تحورات تحدث فهو خامس تحور يحدث في المنطقة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.