كريتي سانون تستلهم فكرة أحدث جلسة تصوير من ملابس ديبكا بالمطار «صور»

كشفت الفنانة الهندية كريتي سانون، عن إطلالتها في آخر جلسة تصوير، شاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» و«فيس بوك»، حيث ظهرت بمظهر رياضي، وترتدي اللون الأخضر، وقد ظهرت ديبيكا بادكون مؤخرا بـ نفس الإطلالة تقريبا.

قامت الفنانة الهندية كريتي سانون، بنشر آخر جلسة تصوير لها، بملابس رياضية، باللون الأخضر، وقامت بـ ارتداء مجوهرات ذهبية.

واستلهمت كريتي سانون، تفاصيل جلستها التصويرية الأخيرة من أزياء الفنانة الهندية ديبيكا في المطار، والتي شوهدت مرتدية نفس الزي، ونفس اللون.

وشاركت كريتي سانون، في آخر منشور لها، جلسة تصوير مرتدية نفس الزي وهي ترتدي كنزة ثقيلة خضراء كبيرة الحجم بأكمام مطوية، متناسقة مع سروال رياضي متناسق، فيما اختارت كسر رتابة الملابس بأحذية رياضية بيضاء راقية.

وارتدت سانون، مجوهرات ذهبية عصرية تتألف من أقراط دائرية أنيقة وسلسلة سميكة والكثير من الخواتم الذهبية، ووضعت طلاء أظافرها المعدني إلى عامل اللمعان لمظهر أسلوب الشارع.

قامت سانون أيضًا بسحب شعرها إلى الخلف في كعكة، واختارت أن تكون كعكة عالية وفوضوية، وتركت بعض خصل شعرها من كلا الجانبين بشكل حر، مع مكياج خفيف، واكتفت بإظهار الحواجب والرموش وأحمر شفاه نيود.

بينما ظهرت ديبيكا بادكون، بالمطار بـ تيشرت من النوع الثقيل، كبير الحجم بأكمام مطوية من أحد البرندات، بلون جرين مينت، حيث قامت بإقران هذا مع بنطلون رياضي مطابق أيضًا من نفس العلامة التجارية، لكسر رتابة الزي، ارتدت النجمة زوجًا من الأحذية الرياضية باللون الأصفر النيون لإكمال مظهرها.

وقد اختارت ديبيكا التخلي عن الإكسسوارات، واختارت أن تقوم بسحب شعرها إلى كعكة ناعمة منخفضة وأنيقة، ومكياج خفيف.

ويبدو أن الملابس الرياضية هي النوع المفضل الآن لدى نجمات بوليوود، فقد يتغير عالم الموضة باستمرار، بينما يتضح أن اتجاه الموضة الجديد لدى مشاهير بوليوود، منذ فترة كان بلا شك ارتداء ملابس رياضية، فضلا عن البذلات الرياضية المريحة والعصرية مناسبة للمشاهير، والدليل مظهر كريتي وديبيكا، حيث تعتبرا من أكبر أيقونات الموضة عالميا.