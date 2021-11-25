الهندي فارون دهاوان يكشف الستار عن فيلمه «Bhediya» ويعلن موعد العرض

كشف فارون دهاوان، الستار عن أول ملصق دعائي لفيلمه الجديد «Bhediya»، وتشاركه في البطولة، الهندية كريتي سانون، بجانب فلورا سيني وجانهفي كابور نجلة الراحلة سريديفي كابور، والفيلم من إخراج عمار كوشيك، وتقرر موعد إطلاقه في الخامس والعشرين من نوفمبر 2022.

وشارك الفنان الهندي فارون دهاوان، منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، للإعلان عن أول ملصق دعائي لفيلمه القادم «Bhediya» مع كريتي سانون، معلقًا: «فيلم Bhediya قطعة مني، وسوف يتم إطلاق الفيلم في 25 نوفمبر 2022، بدور السينما الهندية».

مظهر فارون دهاوان بالفيلم

كان مظهر فارون دهاوان، في البوستر مثير للغاية، حيث ظهر بشكل مرعب ومحاطًا باللون الأحمر الغامض وعيناه متوهجة باللون الأصفر، تشبه عيون النمر، ويشارك بالبطولة، راج فيشوكارما، وأبهيشيك بانجري، ديباك دوبريال، مع فارون دهاوان وكريتي سانون وجانهفي.

المشاركة الثانية لفارون دهاوان وكريتي سانون

وتعد المشاركة الثانية للثنائي كريتي سانون، فارون دهاوان، بعد مشاركتهم الأولى في فيلم «ديوالي»، عام 2015 مع شاروخان وكاجول.

وقال مخرج الفيلم، عمار كوشيك، إنه عمل ساحر، حيث يتم استخدام أحدث المؤثرات البصرية، واصفًا: «هي قصة مليئة بالصور المذهلة، عرف كل فرد من أعضاء فريق العمل وطاقم العمل أننا نصنع شيئًا مميزًا للغاية، إنها ليست فقط المسار الذي يكسر المؤثرات البصرية؛ الفيلم وليمة للعيون في كل جانب ممكن».

وتعاون صناع الفيلم مع استوديو المؤثرات الأول في هوليوود السيد X، ويتم الترويج لمخرج عمار كوشيك، للتفاخر بالتأثيرات المرئية الرائعة، وفقًا لما صرح به في موقع «IMWBUZZ» الهندي.

وتعد شركة مستر X، جزء من شركة «Technicolor Creative Studios» عن تميزها بالمؤثرات البصرية، والتي حصدت العديد من جوائز الأوسكار، فضلًا عن جوائز «إيمي» الدولية.