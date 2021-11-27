الحكم بإعدام عامل هتك عرض ابنته 3 مرات في الدقهلية (فيديو)

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بإعدام عامل شنقا وبإجماع الآراء، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية في قرار إعدامه بعد اتهامه باغتصاب ابنته الطفلة ومواقعتها رغما عنها 3 مرات، وتهديدها حال كشف أمره.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني ومحمد الشرنوبي وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق.

المحكمة تنظر القضية في جلسة سرية

وتداولت هيئة المحكمة القضية في جلسة سرية داخل غرفة المداولة، واستمعت الهيئة لأقوال المجني عليها وشقيقتيها ووالدتها وعمها والطبيبة الشرعية، لاستيضاح تفاصيل الواقعة وملابساتها، وليطمئن وجدانها للحكم.

وأوضحت المجنى عليها في أقوالها، أنها كانت نائمة في غرفتها مع شقيقتيها، وكانت والدتها في عزاء جدها بمحافظة كفر الشيخ، واصطحبها والدها إلى «الجراج» الذي يعمل فيه وتعدى عليها جنسيا رغما عنها، وهددها بالبطش بأمها وشقيقتيها حال إخبارها أحد، وكرر فعلته معها 3 مرات.

الاخت تعترف على والدها

وكشفت شقيقتها التوأم أنها علمت بالواقعة من شقيقتهما الصغرى، والتى شاهدت الواقعة، وأنها أخبرت زوجة عمها حتى تخبر عمها وتبعد أباها عن شقيقتها التي ظلت تبكى فترات طويلة، وهو ما أكدته الشقيقة الصغرى.

وأحيل المتهم «عبدالحميد. ع. ط»، 37 سنة، (محبوس) ومقيم بجراج سيارات بدائرة قسم أول المنصورة إلي محكمة الجنايات، لاتهامه بمواقعة ابنته الطفلة.

وجاء بنص قرار الإحالة، أنه في يوم 19/ 7 /2021 وفى تاريخ سابق عليه بدائرة قسم أول المنصورة في محافظة الدقهلية واقع المجنى عليها ابنته الطفلة «آية»، 15 سنة، بغير رضاها، مهددا إياها بالبطش بوالدتها حال إفشاء أمر ذلك الفُحش، وأكد القرار أن شقيقتى المجنى عليها «شهد»، 15 سنة طالبة، و«السيدة»، 8 سنوات شاهدتا الواقعة وأنهما رأتا شقيقتهما تبكى أثناء خروجها من الجراج بعدما تعدى عليها والدها جنسيا.

وقررت النيابة إحالة الطفلة للطب الشرعي، وأكد التقرير تعرض الطفلة للاعتداء الجنسي، ولكن ما زال غشاء البكارة سليما.