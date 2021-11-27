أسعار الموتوسيكلات 2022.. الصيني يبدأ من 15 ألف جنيه

يبحث الكثيرون عن أسعار الموتوسيكلات 2022، باعتبارها من أسرع وأخف وسائل المواصلات المناسبة للشارع المصري، ويمكن استخدامها كوسيلة مواصلات، أو حتى كعمل في توصيل الطلبات، وتعتبر الأنواع الصيني مناسبة للمستهلك المحلي، بسبب رخص قيمتها مقارنة بالأنواع الأخرى.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الموتوسيكلات 2022، وفق الموقع الرسمي للشركات الموزعة للموتوسيكلات، من بينها الصيني والإيطالي، في التقرير التالي..

أسعار الموتوسيكلات الصيني 2022

ويبدأ أسعار الموتوسيكلات الصيني من 15 ألف جنيه، حيث وصل سعر موتوسيكل حلاوة glx لـ 15 ألف جنيه، بينما دايون 6 جديد 20 ألف جنيه، وهوجن 3 زيرو بنحو 16 ألف جنيه، دايون 40 بنحو 15 ألف و500 جنيه، موتوسيكل حلاوة وينج بنحو 16 ألفا و500 جنيه، وحلاوة إكسبريس سي سي 200، حلاوة إكسبريس سي سي 150 بسعر 15 ألفا و500 جنيه.

أسعار الموتوسيكلات الإيطالي 2022

وتراوح أسعار الموتوسيكلات الإيطالي ما بين 18 ألفا و500 جنيه إلى 92 ألف جنيه، حيث سجل سعر موتوسيكل بينيلي في ال ار حوالي 18,500 جنيه، بينيلي تي أن تي 2022 بنحو 42,500 جنيه، وبينيلي اس 200 لعام 2022، بسعر 31 ألف جنيه، بينيلي زافيرانو 2022 بسعر 40,500 جنيه، وسعر بينيلي ليكونوا بنحو 47 ألأف جنيه، بينيلي تي ار ك 251 بسعر 51 ألف جنيه، بينيلي TRK502X بسعر 92 ساعة.

أسعار الموتوسيكلات الهندي 2022

ويتراوح أسعار الموتوسيكل الهندي ما بين 17,400 جنيه وتصل لـ 48 ألف جنيه، وسجلت يجاج بوكسر بي ام 150 مانويال 2022 بسعر 14,700 جنيه، وبجاج بلسر 180 مانويل بسعر 30,400 جنيه، بجاج ماكسيما مانيوال 2022 بسعر 48 ألف جنيه.