أسعار الموتوسيكلات 2021: أرخصهم «حلاوة».. و«هوجن» في الصدارة

لا تزال أسعار الموتوسيكلات 2021 محل اهتمام عدد كبير من المواطنين، وبخاصة الشباب، ممن يبحثون عن وسيلة مواصلات سريعة وخفيفة وفي متناول قدرتهم المالية، حيث شهدت سوق الدراجات النارية خلال الفترة الماضية رواجا فى السوق المحلي وخاصة «الموتوسيكل» الصيني.

ويعتبر الموتوسيكل الصيني هو أحد أفضل وسائل المواصلات التي يفضلها الكثيرون وخاصة الشباب والعاملين فى مجال توصيل الطلبات لكونها خفيفة الوزن، وسَلِسَة في التنقل، وبالتالي يمكن الذهاب بها لأي مكان بسهولة، خاصةً في أوقات الزحام وركنها باي مكان دون زحام أيضا، وهو ما يجعل أسعار الموتوسيكلات 2021 محل اهتمام كثيرين.

وتنشر «الوطن» أسعار الموتوسيكلات 2021، وأفضلها في السوق المحلي، إلى جانب مواصفات كل منها.

أسعار الموتوسيكلات 2021

سعر موتوسيكل هوجان f250

حصل موتوسيكل هوجان f250 على محرك قوي 250 سي سي، مع كاتينة تبريد هواء، وفرامل باكم أمامي وخلفي تعطي قوة وثباتًا، تم تعديلها بشكل كامل عن الطراز السابق، حتى يكون أكثر ثباتا، وجاء الموتوسيكل بـ«عداد ديجيتال رقمي» بشكل جميل ومميز، والموتور يعمل على كاتينة.

يبدأ سعر موتوسيكل هوجان f250 موديل 2021، من 19.500 جنيه.

سعر موتوسيكل هوجان f200

تمتلك الدراجة النارية هوجن f200 موتور 200 سي سي، وسعة خزان البنزين 8.5 لتر، ويستهلك 1 لتر لكل 50 كم، وتصل سرعته القصوى الى 140 كم، ومؤشر البنزين ديچيتال، مع أنوار «ليد» عالية وقوية، ومزود بـ2 باكم أمامي - 1 باكم خلفي، ويعمل أيضا بتبريد الماء، ويأتي بعداد ديجيتال إلكتروني.

ويبدأ سعر موتوسيكل هوجان f200 موديل 2021 من 18.500 جنيه.

سعر موتوسيكل بينيلي فى ال ار 2021

جاء الموتوسيكل تايجر 2020 بمحرك سعة 150 سي سي، وتصل قوته إلى 25 حصان، بمعدل 7500 دورة في الدقيقة، وبعزم 12.26 نيوتن/ متر، بمعدل 5000 دورة في الدقيقة، ﺑالإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺯﻳﺖ؛ ليساﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺮﻳﺪ الدراجة، وﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻴﻘﻄﻊ ﻣﺴﺎﻓﺔ ما بين 45 إلى 50 ﻛﻴﻠﻮ متر.

يبدأ سعر «موتوسيكل» بينيلي ال ار موديل 20210 من 17000 جنيه.

سعر موتوسيكل إكسبريس

يأتي الموتوسيكل حلاوة إكسبريس موديل 2020، بمحرك سعة 150 سي سي، وقوة عزم 12 حصان، وسعة خزان البنزين 7 لتر، يستهلك 1 لتر لكل 40 كم، وتصل سرعته القصوى إلى 140 كم، مزود بنظام تعليق بـ2 مساعد خلفي؛ لتفادي الطرق الصعبة، كما جاء حلاوة إكسبريس موديل 2020 بفرامل 2 باكم أمامي- 1 باكم خلفي، ويعمل أيضا بتبريد الماء.

يبدأ سعر «موتوسيكل» حلاوة إكسبريس موديل 2020 من 16.500 جنيه.