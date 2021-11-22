إجراءات وشروط الإفراج الجمركي عن الموتسيكلات والسيارات واليخوت

خضعت سلسلة من المنتجات والسلع، للإعفاء الجمركي من عمليات التسجيل المسبق للشحنات التي جرى تطبيقها مع الأول من أكتوبر الماضي بشكل إلزامي، من أجل التسهيل والتيسير سواء على المستثمرين والمستوردين.

وفي هذا الصدد، قال مصدر مطلع بمصلحة الجمارك المصرية، إن المنظومة الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات جرى تطبيقها بشكل إلزامي منذ أكثر من 45 يومًا، موضحًا أن المصلحة ارتأت استثناء بعض السلع التي تشوب معالجتها الجمركية صعوبة أو عدم وجود معالجات جمركية لها حتى الآن.

أبرز السلع المستثناه من التسجيل المسبق للشحنات

وعن أبرز السلع التي جرى استثنائها من التسجيل المسبق للشحنات، أوضح المصدر أنها تشمل الأمتعة الشخصية إلى جانب السيارات والموتوسيكلات واليخوت التي ترد من الخارج مشحونة، مضيفًا أن أصحاب تلك المنتجات والسلع يمكنهم التقدم بطلب لاستلامها في تاريخ الإفراج الجمركي، عند توفير المعالجات المحاسبية والجمركية اللازمة لتسجيل تلك السلع المستوردة.

شروط السماح بدخول المنتجات

وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن مصلحة الجمارك وضعت عدة شروط للسماح بدخول تلك المنتجات أو الإفراج الجمركي عنها، منها: أن يتقدم صاحبها بجواز سفر يوضح تاريخ الوصول، ومعاصر لتاريخ وصول الأمتعة الشخصية والسيارت واليخوت والموتسيكلات التي ترد من الخارج مشحونة.

وأشار إلى أن المصلحة منحت أيضًا البضائع المستوردة من الخارج التي لم تشحن إلى مصر كوجهة نهائية بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا مهلة أسبوعين، وبالنسبة للشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل موعد التشغيل الإلزامى فى الأول من أكتوبر 2021، والتي لم تشحن لوجهتها النهائية بمصر بسبب تداعيات كورونا أو غير ذلك، يشترط لها تقديم المستندات الدالة على بدء تحرك البضائع، بداية من اليوم الأول للشحن قبل الأول من أكتوبر 2021.

وبالمستندات المطلوبة للحصول على المهلة، أكد المصدر أنها تشمل مستند الشحن، وإفادة رسمية من الميناء الوسيط، أو التوكيل الملاحي بورودها إلى الميناء، وتعذر تحركها قبل أول أكتوبر الحالي لأي سبب.