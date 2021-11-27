توفير المعادن الطبيعية أبرز تحديات التحول إلى السيارات الكهربائية

لا خلاف على أن السيارات الكهربائية هي هدف نبيل يخدم البشرية، بغض النظر عن الأهداف الأخرى وراء هذا المشروع، سواء استثمارية أو محاربة الدول النفطية وغيرها، ولكن تظل السيارات الكهربائية نقلة نوعية في مواجهة التغير المناخي والحفاظ علي البيئة.

وبدأت جميع شركات السيارات على مستوى العالم، في إطلاق سيارات كهربائية خالية تماما من الانبعاثات كما يقولون، وأعلنت بعض شركات السيارات الألمانية والأمريكية عن تحولها الكامل للكهرباء بحلول عام 2040 بحد أقصى، وأعلنت شركات أخرى عن التحول الكامل في 2030، ولكن هذا التحول يواجه تحديات كثيرة وتضحيات أكثر.

أهداف التحول إلى السيارات الكهربائية

ومن أهم أهداف التحول الكهربائي بجانب الحفاظ علي البيئة ومواجهة التغير المناخي، الحفاظ على الموارد غير المتجددة، مثل البترول، وتقليل عمليات التنقيب عن النفط، الذي يروح ضحيته أحيانا أرواح لا ذنب لهم في الحياة إلا أنهم عمال تنقيب.

ولكن لا تزال السيارات الكهربائية، تعتمد وبشكل أساسي على الموارد الثمينة، التي تأتي من باطن الأرض والمناجم، حيث إن أساس السيارات الكهربائية هي البطاريات.

وأساس صناعة البطاريات الكهربائية الليثيوم والكوبالت ومعادن أخرى يتم استخراجها من باطن الأرض، ويوجد الآن في شوارع العالم، حوالي 10 ملايين سيارة كهربائية بحسب World Economic Forum، ويعتبر هذا الرقم ضعيفا جدا مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين، ومع ذلك توجد الآن أزمة في استخراج الليثيوم والكوبالت من باطن الأرض، وارتفعت أسعارهم بشكل كبير حتى وصلت إلى أرقام قياسية.

شركات السيارات تؤمن حصصها من المعادن الأساسية لصناعة البطاريات الكهربائية

ومع اتجاه العالم للسيارات الكهربائية، وحظر بيع وتصنيع السيارات التي تعمل بمحركات احتراق داخلي، اتجهت جميع شركات السيارات الآن لتأمين حصصها من المعادن الأساسية لصناعة البطاريات الكهربائية مثل الليثيوم والكوبالت وغيرها من المعادن، ولكن تحديد أماكن وجود هذه المعادن واستخراجها يُعد من أكثر الأمور تعقيدا وغير آمنة، وإتقان هذه المهام أمرا حاسما لنجاح التحول الكهربائي، بحسب Automotive News.

ولاستخراج كميات كبيرة من هذه المعادن، يجب على شركات السيارات والدول أيضا، الاستثمار في مناجم الليثيوم والكوبالت والمعادن الأخرى، واكتشاف مناجم جديدة، وتوفير كل السُبل الممكنة لحماية أرواح العمال حتى لا يروحوا ضحية التنقيب عن المعادن.