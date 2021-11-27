طبيب يكشف أعراض متحور «أوميكرون» الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا

كشف الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة ومستشار منظمة الصحة العالمية، أن أعراض متحور «أوميكرون» الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا تتشابه كثيرا مع الأعراض التي ظهرت على فيروس كورونا والأعراض الجانبية التي يمكن أن تسببها كورونا عند الإصابة، ومع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة ظهرت بعض الأعراض الجانبية الجديدة التي جرى رصدها على المصابين، ومع ظهور متحور «أوميكرون» من المتحمل ظهور أعراض جديدة.

أعراض متحور أوميكرون الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا

وأضاف عصمت في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أن الأعراض المصاحبة لمتحور أوميكرون الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا، سوف تتاشبه كثيرا مع الأعراض الأخرى لفيروس كورونا والتي ظهرت على المصابين وتتمثل في «فقدان حاسة الشم والتذوق، الحمى، احتقان الحلق، ضيف في التنفس، ألم بمفاصل والعضلات، صداع».

وتابع مستشار منظمة الصحة العالمية، أن الفئات التي ستكون الأكثر تأثرا بمتحور كوورنا الجديد «أوميكرون» هم الذين لديهم تاريخ مع الأمراض المزمنة، والذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة الذي يعد حائط الصد الأول لتصدي لأي فيروسات أو بكتيريا خارجية تصيب الجسم.

المتحور الجديد لا يركز على فئات عمرية معينة

وعن الفئات العمرية التي يمكن أن ينتشر المتحور الجديد لفيروس كورونا خلالها، أوضح «عصمت» أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي معلومات بشأن متحور كورونا الجديد الذي يمكن أن يركز على بعض الفئات العمرية محددة، مشددا أن الأشخاص الذين أصيبوا بمتحور كورونا الجديد من فئات عمرية مختلفة حتى الآن وغير متركز على فئة معينة.

ظهور سلالات جديدة لفيروس في ظل عدم السيطرة عليه

وأشار أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة ومستشار منظمة الصحة العالمية، إلى أنه من خلال علم دراسة الفيروسات والمتغيرات الجديدة التي يمكن أن تطرأ على الفيروس، ستكون هناك سلالات جديدة محتملة لفيروس كورونا، وستكون أشد من ناحية الأعراض والمضاعفات وكذلك في سرعة الانتشار، في ظل استمرار الفيروس وعدم السيطرة عليه.