«الصحة» تستبعد إصابة سائحة بلجيكية بـ«أوميكرون» بمصر: نتتبع التسلسل الجيني

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن المنظومة الصحية في مصر ونظام المتابعة والحجر الصحي والبحث العلمي متيقن ومتيقظ جدًا.

وأوضح أن الحالات الإيجابية بمتحور «دلتا» الذي أثار حالة من الهلع الشديد كان هناك تتبع للتسلسل الجيني له من قبل العلماء المصريين، والآن نسبة الإصابة به في مصر من 80-90%، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN».

تواصل مع السلطات البلجيكية لتتبع موعد وصول السائحة لمصر

وحول إصابة سائحة بلجيكية بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» في مصر، أضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلته مع الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك تواصلا مع السلطات البلجيكية لتتبع موعد وصول السائحة لمصر، التي وصلت عن طريق إسطنبول، وظلت في فندق في البحر الأحمر، وعادت عن طريق إسطنبول وبعد 11 يوما من عودتها لبلجيكا بدأت تظهر عليها أعراض الإصابة، وقامت خلالها بإجراء تحليل «PCR» مرتين عقب عودتها وكانت النتيجة سلبية.

هناك احتمال أن تكون إصابة السائحة البلجيكية من مطار تركيا

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن فكرة أن تكون السائحة أصيبت في مصر شبه مستبعدة، وهناك احتمال أن تكون من مطار تركيا، واحتمال أن تكون من بلجيكا أكثر، وجاري تتبع مدى وجود أي حالات إيجابية ينطبق عليها متحور كورونا الجديد حاليًا، مؤكدًا أن هناك تتبعا للتسلسل الجيني للحالات في مصر، ولا يوجد أحد محمي 100% من التحور الجيني للفيروس في بلده.

لا يوجد أحد محمي 100% من التحور الجيني للفيروس في بلده

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار: «الدولة تدخلت لوقف الرحلات من وإلى جنوب إفريقيا؛ لتقليل فرص وجود المتحور في مصر لحين إتمام مزيد من الدراسة والأبحاث تمكننا من التعامل مع المتحور بأمان حال وصوله لمصر».