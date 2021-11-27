الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق.. يتغلب على أحزانه بالتصوير

يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق بعد التحدث عن أزمته مع ابنته الصغرى، والتي وصلت إلى ساحات المحاكم، عقب أن كشف عنها خلال برومو لحلقة له مع برنامج «واحد من الناس».

وقالت الإعلامية هبة رشوان توفيق، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق جيدة، لافتة إلى أنه يصور حاليًا بعض مشاهده من حكاية جديدة، ضمن أحداث مسلسل نصيبي وقسمتك للمؤلف عمرو محمود ياسين، نافية كل ما تردد عن تدهور حالته الصحية.

الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق جيدة ويصور «نصيبي وقسمتك»

وفي سياق آخر، قال المنتج أحمد عبد العاطي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق جيدة للغاية، وأنه تركه في صباح اليوم، وفي انتظار عودته بعد قليل لاستكمال باقي مشاهده.

يذكر أن الفنان رشوان توفيق يصور مشاهده في حكاية «أوضة وصالة» من مسلسل «نصيبي وقسمتي» في موسمه الرابع، في مدينة الإنتاج الإعلامي، والمسلسل يكتبه عمرو محمود ياسين، إذ انطلق التصوير الحكاية أول الخميس الماضي، بمشاركة أحمد عبد العزيز، إنعام سالوسة، ورشدي الشامي، ومن إخراج عصام نصار.

ابنة رشوان توفيق: أختي لم ترفع قضية حجر على والدي

وكانت الإعلامية هدى رشوان توفيق كشفت في تصريح سابق خاص لـ«الوطن»، عن أنها ستقاضي كل من كتب أن شقيقتها رفعت قضية حجر على والدها لأن هذا لم يحدث أبدًا، قائلة: «أقسم بالله هقاضي أي حد كتب أي حاجة مش مظبوطة».

وأضافت هبه رشوان توفيق خلال تصريحاتها، أن شقيقتها لم ترفع قضية حجر علي ممتلكات والدها، ولكن توجد خلافات مالية وعائلية أخرى، أدت إلى رفع قضية من أختها، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.