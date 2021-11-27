قصة حب رشوان توفيق وزوجته الراحلة بعد تصدره التريند.. «صور نادرة»

تصدر اسم الفنان رشوان توفيق، محركات البحث في جوجل، بعد أزمته الأخيرة مع ابنته وزوجها، بسبب دعاوى قضائية، وسوف نستعرض لكم، قصة الحب الفريدة بين رشوان توفيق وزوجته الراحلة.

قصة حب بطلها الصدفة

بدأت قصة الحب الفريدة والتي تعد من الروائع الأسطورية، التي حدثت بالفعل، منذ مشاركة الفنان رشوان توفيق، في مسرحية «شهريار»، وكان يقوم بدور البطولة.

دعا رشوان توفيق، شقيقة زوجته الراحلة، لأنها كانت صديقته، وكان لقاؤه بحبيبة العمر، محض الصدفة فقد رسم القدر طريقهما لبعضهما البعض، حيث اصطحبت الأخيرة شقيقتها، ليكون اللقاء الأول، ونشب شرارة الحب.

حب من النظرة الأولى

التقى رشوان توفيق، حبيبة الدرب لأول مرة، بعد انتهاء مسرحيته، وجاءت لغرفته لتهنئته على المسرحية، ومن ثم جاء الحديث بينهما، لتتحدث عن رغبتها بالكفاح مع زوجها المستقبلي، ليدق قلب رشوان، وفقا لما صرح به أثناء لقاء تليفزيوني، عقب وفاتها.

وتابع توفيق أنها كانت تتحمله في كل مصاعب الحياة، ومهما ضاقت به الأحوال إلا أنها تراعاه، وتزوجها وهي في الـ 17 من عمرها، وكان ما زال يدرس، وفي بداية زواجهما، جلس في منزل والده، حتى استطاع شراء عش الزوجية مع حبيبة عمره، وعلق على زواجه بها في سن مبكرة، «أراد الرحمن أن يحفظني بزواجي منها».

قصة حب استمرت لـ 63 عاما

استمرت قصة حب رشوان توفيق، وزوجته لمدة 63 عاما، ورأى الجميع بكاءه على فراقها، حيث وافتها المنية في عام 2019، وقد مكث بجوارها لمدة 3 أعوام، طوال فترة مرضها، رفض كل الأعمال الفنية التي قدمت له حتى يستطيع رعايتها على أكمل وجه.

وعندما تم سؤاله، عن مكوثه بجوار زوجته بمرضها، وهما في مراحل عمرية لا تسمح بالرعاية، علق قائلا: «شالتني في السراء والضراء»، مؤكدا أنه كان يحبها حتى لحظاتها الأخيرة أكثر مما كان يحبها وهي لديها 17 عاما.

ومن الجدير بالذكر أن ابنته هبة رشوان، قد نشرت منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن صورة لوالدها ووالدتها مع أقاربهم، معلقة، «الصورة دى مش مجرد صورة عادية لأبي وأمي وخالاتي وأزواجهم في زمن الستينيات... الصورة دى بتظهر علاقات الأزواج مع زوجاتهم... بالتأكيد كل اللي هايحاول يقرا الصورة حايشوف كم حب واحترام واحتواء ودلع الأزواج لزوجاتهم».

وتابعت هبة رشوان قائلة، «اه لو تعرفوا أد إيه دلعوا زوجاتهم يا الله بالتالي كانت السعادة للجميع .. إحنا أولادهم شفنا ده بنفسنا... صورة توفر علينا جميعا اجتهاداتنا في كتاباتنا عن كيفية تحقيق السعادة في الحب بين الرجل والمرأة.. ربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويمتع أبي أعزه الله بطولة العمر والصحة اللهم آمين يا رب العالمين».