ورشة عمل لتدريب وعاظ وواعظات الأزهر على حماية الأطفال من العنف

شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في افتتاح فعاليات ورشة العمل «حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة في مصر والعالم الإسلامي»، المخصصة لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف، التي نظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالقاهرة.

حماية الأطفال من العنف

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر، والدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية للدعوة والإعلام الديني، والدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات.

وتأتي الورشة في إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف، جامعًا وجامعةً، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتعد هذه الورشة لتدريب وتأهيل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مختلف المجالات، وأهمها مجال العلاقات الأسرية، وحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة، وما تمثله من أهمية في عملية استقرار المجتمع.

الأزهر يقدم جهودا عظيمة في خدمة المجتمع محليا وإقليميا ودوليا

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر، يقوم بجهود عظيمة في خدمة المجتمع محليا وإقليميا ودوليا، وقدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلى الدكتور جمال أبو السرور مدير المركز، بمناسبة صدور تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية العام الماضي متضمنا اسم العالم الكبير الدكتور جمال أبو السرور ضمن 2 % من العلماء الأكثر تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم في مجال العلوم، ضمن عشرة علماء في جامعة الأزهر، إضافة إلى ذلك نجد تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية لهذا العام يتضمن أسماء 20 عالما من علماء جامعة الأزهر، على رأسهم الدكتور جمال أبو السرور مدير المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر للعام الثاني على التوالي.

معالجة القضايا المجتمعية

ولفت إلى أن هذا يعزز ويعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر، ويؤكد على أن المركز كان سباقا في تناول ومعالجة العديد من القضايا المجتمعية قبل غيره من المؤسسات البحثية محليا وإقليميا ودوليا.