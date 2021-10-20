رئيس جامعة الأزهر يحذر من الشائعات المضللة: ذباب إلكتروني لهدم المجتمع

قدم فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ولجميع الحضور بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذكرى المولد النبوي الشريف.

ذكرى انتصارات نصر أكتوبر

وطالب رئيس الجامعة الشباب بضرورة وأهمية التسلح بالعلم، خلال الاحتفال الذي نظمته جامعة الأزهر بمناسبة حلول الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، واللواء دكتور أركان حرب محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات.

رئيس جامعة الأزهر

وأكد المحرصاوي، خلال الاحتفال، أن العلم هو القاطرة الحقيقية لنهضة وتقدم الأمم، موضحا أن جيش مصر العظيم سطر ملحمة في السادس من أكتوبر عام 1973 بحروف من نور، وعلينا جميعا الحفاظ عليها، مؤكدا أن انتصارات أكتوبر أعادت الأرض وحافظت على العرض ورفعت كرامة العرب جميعا.

وحذر رئيس الجامعة الشباب من الانسياق وراء الشائعات المضللة التي تسعى للنيل من وحدة الوطن، لافتا إلى أن الحروب الآن لم تعد حروبا عسكرية بل أصبحت حروبا فكرية، كما حذر الشباب مما يطلق عليه الذباب الإلكتروني التي تهدف لهدم المجتمعات من خلال هدم الأسرة والإساءة إلى الرموز.

وفي ختام كلمتة طلب رئيس الجامعة الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن ننعم بالأمن والأمان.

وفي نهاية اللقاء قام رئيس الجامعة بتكريم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء دكتور أركان حرب محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ومنحهما درع جامعة الأزهر تقديرا لعطائهما واخلاصهما على مدار حياتهما خدمة للوطن الحبيب مصر الغالية.