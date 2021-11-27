قرارات عاجلة من جامعة الأزهر لوقاية الامتحانات من متحور كورونا الجديد

قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إن الجامعة تتخذ إجراءات مشددة بشكل كبير تجاه الاحتياطات الاحترازية من ظهور فيروس كورونا حتى الآن، داخل كل الكليات سواء في القاهرة أو الأخرى في الأقاليم، لا سيما بعد ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، حيث يتم التعقيم والتنظيف المستمر في كل أنحاء الجامعة.

نستعد لأي قرارات بشأن متحور كورونا الجديد

وأضاف «زارع» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجامعة لا تتهاون في اتخاذ تلك الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنها تنتظر أي قرارات جديدة تصدر من الجهات المختصة الصحية أو السياسية تجاه متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، حيث ستلقى كل احترام وتقدير وتنفيذ فورًا، لضمان سلامة وحماية الطلاب والأساتذة والموظفين داخل الجامعة من الإصابة بالعدوى.

إجراءات للوقاية من متحور كورونا الجديد

وتابع زارع: «مستعدون لتنفيذ ما يأتِ إلينا من قرارات وتعليمات، شأننا شأن أي مؤسسة أخرى داخل الدولة، وبناء على هذه القرارات يتم اتخاذ القرار بخصوص ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، مؤكدا أنه بصفة عامة الإجراءات الاحترازية على أشدها في كل الكليات، على مستوى قوي جدًا وبمتابعة رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي ونوابه، إذ يُتابعون بأنفسهم هذه الإجراءات بدقة شديدة، لافتا لأن ظهور المتحور الجديد سيجعل الجامعة أكثر تنبهًا وتدفعها إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدة وصرامة مما عليه في الوقت الحالي.

متحور «أوميكرون»

وأوضح «زارع» أن امتحانات العام الدراسي الأول في موعدها المحدد سلفًا، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة التي تضمن صحة وسلامة الطلاب أثناء الامتحانات.

منع دخول أي طالب غير حاصل على لقاح كورونا

وأشار المتحدث باسم جامعة الأزهر، إلى أن جامعة الأزهر مستمرة في تنفيذ قرارها بمنع دخول أي طالب لم يتلق لقاح فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الجامعة تنصح الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بشكل دائم ومستمر لتلقي اللقاح، لأنه يصب في صالحهم.

ولفت إلى أنَّ الطالب الذي يمتنع عن تلقِ لقاح كورونا يتحمل خطأه، لأنه بذلك يحرم من دخول الحرم الجامعي، ومن ثمَّ دخول الامتحانات التي تتطلب نسبة حضور تصل إلى 70%.