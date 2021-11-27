«الأوروبي للإعمار» يقرض «تنمية الصادرات» 5 ملايين دولار لدعم المرأة

كشف البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عن حصول البنك المصرى لتنمية الصادرات برئاسة ميرفت سلطان على قرض بقيمة 5 ملايين دولار، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تديرها النساء فى مصر، وفقاً لملف تعريف المشروع.

وأوضح ملف تعريف المشروع -المنشور على موقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار- أن القرض يستهدف توسيع وصول رائدات الأعمال إلى التمويل، وزيادة مشاركة المرأة فى الاقتصاد.

ويأتى القرض فى إطار برنامج المرأة فى سوق العمل Women In Business، التابع للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، والذى يوفر الدعم الفنى والاستشارات.

الجدير بالذكر أن شركة «ريفى» -ذراع سى آى كابيتال للتمويل متناهى الصغر- حصلت الشهر الماضى على تمويل تنموى بقيمة 80 مليون جنيه فى إطار البرنامج ذاته، حيث تهدف مبادرة «ريفى» إلى معالجة فجوة التمويل الذى تحصل عليه النساء فى المناطق الريفية.