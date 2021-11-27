عمر كمال يكشف حقيقة تقديمه مهرجان «عيد ميلاد جرحي أنا»: ماعرفش مين وراه

نفى الفنان الشاب عمر كمال، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن مشاركته في تقديم مهرجان جديد يحمل اسم «عيد ميلاد جرحي أنا»، وهي الأغنية الشهيرة للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

تداول بوستر باسم مهرجان «عيد ميلاد جرحي أنا»

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر مزعوما لأغنية جديدة، تحمل اسم «عيد ميلاد جرحي أنا»، تجمع بين عمر كمال، وحسن شاكوش، وحمو بيكا، وفيلو، وهي من توزيع فيجو الدخلاوي، وذلك بعد أيامٍ قليلة من أزمة مطربي المهرجانات مع نقابة المهن الموسيقية.

عمر كمال ينفي مشاركته في مهرجان بهذا الاسم

ومن جانبه، أكد عمر كمال، في تصريح لـ«الوطن»، أنه ليس له صلة تمامًا بهذا البوستر المزعوم، وليست هناك في خططه لتقديم أغنية بهذا الاسم، قائلًا: «ده بوستر تريقة ومعرفش مين وراه، ومش هعمل أغنية بالاسم ده أبدًا».

يذكر أنّ الفنان هاني شاكر، قدم أغنية بعنوان «عيد ميلاد جرحي أنا»، وحققت شهرة واسعة بين الجمهور، وهي من كلمات منصور الشادي وألحان وليد سعد.

وتقول كلمات أغنية جرحي أنا لـ هاني شاكر:

عدت سنة

والليلة حطفي شمعة الجرح الغريب

جرحي أنا

عدت سنة

والليلة حطفي شمعة الجرح الغريب

جرحي أنا

جرحي اللي عشته

من فراق أغلى حبيب

شمعة دموع شمعة ألم

شمعة حنين شمعة ندم

آه شمعة دموع شمعة ألم

شمعة حنين شمعة ندم

قرب يا قلبي من الشموع

الليلة عيد أصعب دموع

قرب يا قلبي من الشموع

الليلة عيد أصعب دموع

عيد ميلاد جرحي أنا

عيد ميلاد جرحي أنا

عيد ميلاد جرحي أنا

الذكريات المؤلمة والجرح والأحزان ضيوفي

والورد معزوم إنما خجلان وحيد يشبه لخوفي

لا الشوق يا قلبي بأمرنا ولا كان بإيدي أختار نصيبي

يبقى خلاص مكتوب لنا رغم البعاد يفضل حبيب