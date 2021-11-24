عمر كمال: رفضت غناء مهرجانات فيها إيحاءات جنسية رغم نجاحها

«رفضت تقديم أغاني مهرجانات فيها إيحاءات جنسية».. هكذا كشف المطرب عمر كمال، عن موقفه من بعض أغنيات المهرجانات، التي تلقى عروضا بشأنها خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أنه جرى تنفيذها بمطربين آخرين، وحققت نجاحا مدويا، بحسب وصفه.

وقال «كمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يُمكنه تقديم هذه النوعية من الأغنيات، بدعوى أنه تعلم الدرس جيدا بعد وقفه لمدة 9 أشهر، بسبب جملة «خمور وحشيش» في مهرجان «بنت الجيران»، مضيفا: «قعدت في بيتي وقتها وعرفت إن الله حق».

عمر كمال: عندي فرقة وعليّ أقساط.. وتعلمت الدرس من قرار وقفي

وتابع: «أنا عندي فرقة وعليا أقساط، ورغم تيقني من نجاح الأغاني التي تلقيت عروضاً بشأنها، بس هغنيها وأقعد في البيت بعديها، لإني مينفعش أغنيها في فرح أو في أي حفل محترم، لتضمنها إيحاءات جنسية صارخة».

وبسؤاله عن موقف المطربين الذين قاموا بغناء هذه المهرجانات، رد بقوله: «محدش عارف مين بيغنيها، والغريب إن في أغاني مكسرة الدنيا في إحدي الدول العربية التي تواجدت فيها مؤخراً، ولكني تعلمت الدرس جيداً كما ذكرت، فأنا أسست فرقة وأسير بخطي جيدة، وأصبح أقدم أغنيات من نوعية «ضيعنا»، التي نجد فيها توليفة تمزج بين لون المهرجانات واللون الشعبي.

عمر كمال يحيي 3 حفلات في تونس

وفي سياق مختلف، وصل عمر كمال إلي تونس، صباح اليوم الأربعاء، إستعداداً لإحياء 3 حفلات غنائية هناك، ومن المقرر أن يطير بعدها إلي الرياض لإحياء حفل غنائي يوم 28 نوفمبر الجاري، وذلك بعد إحيائه لحفلين هناك في إطار فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

يذكر أن آخر أعمال عمر كمال كانت أغنية «ضيعنا» التي قدمها بطريقة الدويتو مع المطرب عبد الباسط حمودة، وحققت الأغنية ما يزيد عن 6 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية لكمال بموقع «يوتيوب»