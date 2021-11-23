«عمر كمال» يرد على الانتقادات بعد غنائه لعبد الباسط حمودة: «ده طبيعي»

واجه مطرب المهرجانات «عمر كمال»، هجوما وانتقادات شديدة بعد آدائه أغنية «أنا مش عارفني»، للمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، خلال حلولهما ضيفين على الإعلامي «عمرو أديب» في برنامج الحكاية.

ونشر عمر كمال تعليقا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «أنا فاهم وعارف حتتي كويس أووي اللي بغنى فيها، ومفيش مطرب خلقه ربنا بيغني كل ألوان الغنا بنفس التمكن والشطارة، هتلاقيه مؤدي في حتة ومطرب شاطر في حتة، وربنا خلق أصواتنا ومساحاتها غير بعض خالص، بس كل واحد ليه بصمة ولون وطعم وإحساس غير التاني».

عمر كمال يرد على الانتقادات

وأضاف «كمال»: «أنا مش مطلوب مني أغني لحن مش بتاعي ومش شبهى ومش مساحات صوتي فطبيعي هغنيه على استحياء وكمان لما يكون صاحبه موجود وبيغنيه بقاله 20 سنة يوميا أكيد هيقوله أحسن مني 100 مرة».

واختتم منشوره قائلًا: «كوني غنيت حاجة مش بتاعتي وآدائي فيها كان مش كويس فده لا يقلل مني وأنا قولتها إرضاءا للطلب ولما صاحبها غناها معايا أكيد غناها أفضل مني لأنها بتاعته ومساحته وشكله فده أمر طبيعي».

كليب ضيعنا يحقق 10 ملايين مشاهدة خلال 10 أيام

يذكر أن الثنائي عمر كمال وعبد الباسط حمودة طرحا منذ أيام فيديو كليب أغنية «ضيعنا»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نجاحًا كبيرًا وحصدت 6 ملايين مشاهدة خلال 10 أيام فقط من طرحها.

عمر كمال يشارك في مسلسل «الفرح فرحنا»

وكان «كمال»، كشف منذ أيام عن مشاركته كضيف شرف في مسلسل «الفرح فرحنا»، للفنان محمد أسامة الشهير بـ «أوس أوس»، حيث يظهر خلال الأحداث بشخصيته الحقيقية كمغني في إحدى الحفلات.