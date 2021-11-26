عمر كمال ينشر صورة بجوار سيارته البنتلي: «اللي يراقبنا بعين محبة نورهاله»

نشر مؤدي المهرجانات، عمر كمال، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورتة بجوار السيارة البنتلي، التي أهداها له الشيخ مشعل المطيري، وذلك بعد استضافته له، خلال فترة تواجده بالمملكة العربية السعودية.

وعلق عمر على الصورة قائلا: «يارب اللي يراقبنا بعين المحبة نورهاله واللي يراقبنا بعين الحقد إخزقهاله».

تكريم عمر كمال في السعودية

وأعلن مؤدي المهرجانات، عمر كمال، منذ أيام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تكريمة في السعودية ومنحة سيارة.

ونشر كمال صورة أثناء التكريم وعلق عليها قائلا: «وأما بنعمة ربك فحدث.. النهارة بفضل الله تم تكريمي في السعودية.. مع عائلة (الشاطري)، وتم منحي درع وسيارة (( بنتلي)) هدية.. وشكرا من كل قلبي على التكريم والاستقبال والضيافة طول إقامتي في المملكة».

عمر كمال ودويتو «ضيعنا»

واحتفل مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بنجاح كليب «ضيعنا»، الذي حقق ملايين المشاهدات على موقع اليوتيوب.

أغنية «ضيعنا»، من كلمات وألحان عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي.

وتقول كلمات الأغنية:

شبعانين وعنينا مليانه

مش محتاجين من حد إعانه

واللي فجيبنا لو كان لينا

كان زمانا ملوك بأمانه

ضيعنا ياما كتير فلوس

لا تاكلها نار ولا حتي سوس

لا القرش علا فيوم مقامنا

ولا خلانا ع الناس ندوس عمر

احنا ملوك النزاهه واسألوأ علينا

يقولولكوا دولا بشوات المدينه

أبطال الجمهوريه

في الكرم والفنتظيه

ونزاهة الدنيا ديه

والشياكه فينا

ضيعنا خدعنا

بس انت ليه ليه دايما تيبعنا

ودعنى وسبنى

وانا اعمل ايه يا قلبى ف اللى خدعنى

كيشنا وبقششنا

علي غيرنا وروشنا

لا بخلنا يوم علي نفسنا

ولا يوم حوشنا

لو فاكر انت اخر قطعة وجوه قلبى سايب علامة

دنتا فراقك اصلا متعة احب اقولك بالسلامة

فلوس نطير ناس نطير

الدنيا اصلا مش هتسعنا

غاويين نفرفش مش طالبة نأفش ونرمى هم الدنيا ورانا

ضيعنا فرفشنا..ودراعنا عيشنا

الفضل يرجع للى فوق ول أكل عيشنا

كبرها عرضها..وف حقه فخمها

العضمة ليها رب يالى بتعظمها

احنا الدلع علاجنا وخدامين مزاجنا

وجيبنا اللى معالجنا واللى مفخم علينا

مخلناش عملنا كل اللى ف خيالنا

وكله بحر مالنا والقرش فيه شقينا

احنا لينا مش علينا ومحدش كاسر عنينا

ياما كتير ف فلوس رمينا رمينا

روقنا على حالنا…ريحنا يابا بالنا

طيبة قلوبنا مش نافعانا جابت اجلنا

انسونا فرقونا…ما كفاية حلونا

ضيعنا ياما عليكم كتير وانتوا تبيعونا