نشأت الديهي: افتتاح طريق الكباش كان أسطوريا.. وإعادة اكتشاف للأقصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حفل افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر الذي أقيم مساء الخميس الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، كان أسطوريا ونادرا ووردة على عروة هذا الوطن، موضحًا أنه قدم مصر بشكل رائع يليق بها في حفل لا يقل أهمية عن حفل موكب نقل المومياوات، مؤكدًا أن العظمة والقدسية والهيبة التي فرضت نفسها على هذا الحفل تعيد اكتشاف الأقصر من جديدة وهي طيبة عاصمة مصر القديمة السياسية ثم الدينية.

إشادة عالمية بحفل إعادة افتتاح طريق الكباش في الأقصر

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن هناك إشادة وحفاوة بالصحف العالمية بحفل إعادة افتتاح طريق الكباش في الأقصر، معتبرًا أن هذا الطريق هدية مصر للعالم، منتقدًا تعليق شبكة «دويتشه فيله» الألمانية على افتتاح طريق الكباش، التي جاء تحت عنوان: «الأولى أن يهتموا بالمستشفيات والمدارس.. مغردون وناشطون يوجهون انتقادات لمصر بعد إعادة افتتاحها لطريق الكباش في احتفالات وصفت بالمبهرة».

وأوضح نشأت الديهي، أن العاملين بـ«دويتشه فيله» في مصر اختاروا مجموعة من المغردين «الشمال»، معقبًا: «مفيش إنسان عادي على مستوى العالم إلا ويشعر بالفخر والسعادة لافتتاح طريق الكباش وهذا المشهد المهيب»، مؤكدًا أن الدولة غير مقصرة في بناء المستشفيات والمدارس، وما جرى في الأقصر ليس نوع من الفخر والتبذير وإنما إتمام لبنية تحتية لانطلاق السياحة المصرية، كما أن السياحة والآثار صناعة، موجهًا حديثه لـ «دويتشه فيله»: «خسئتم أنتم لا علاقة لكم بالمهنية».

نشأت الديهي ينتقد دويتشه فيلة

وأوضح أن العاملين في «دويتشه فيله» غير مهنيين وغير محايدين وغير موضوعيين، فهذا الاحتفال الأسطوري يعيد اكتشاف الأقصر للسياحة العالمية، واستدعاء للهيبة لهذا المكان الذي يساهم في انتعاش السياحة وزيادة الدخل القومي، ولكن الكارهين لمصر ينتقدوا أي نجاح لها، موجهًا حديثه لسفارة ألمانيا بالقاهرة: «عيب ليس لدينا مشكلة في الحديث عن أراءكم ولكن دون أن تلبسوا الحق بالباطل وبعيدًا عن اللحن الإعلامي والتوجه السياسي للموقع معادي للدولة المصرية وإنجازاتها»، مناشدًا الهيئة العامة للاستعلامات بالتواصل مع «دويتشه فيله» للاعتذار عن ما نشرته.