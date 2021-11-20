نشأت الديهي: الدولة جادة في التحول الرقمي.. ولسة عندنا «عويجة أفندي»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر تقريرًا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمي، موضحًا أن مصر احتلت المركز الأول إفريقيًا وإقليميًا والخامس عشر عالميًا في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية عام 2021، كما أن مصر تقدمت 55 مركزًا في مؤشر «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي»، والذي يقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتحتل المركز 56 عام 2020 مقارنة بالمركز 111 عام 2019.

الروتين والبيروقراطية هي التي تضيع على الدولة فرصا رائعة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «TEN»، أن فكرة الروتين والبيروقراطية هي التي تضيع على الدولة فرص كثيرة، وعلى المواطنين الوقت، كانت تخلق جوا كاتما في تكافؤ الفرص، مؤكدًا أنه لا يمكن أن نغفل مشهد «عويجة أفندي» بفيلم «أرض النفاق» وهو الموظف الذي أهدر كثيرا من المال والوقت والجهد لتعويض ثمن «شنكل»، مؤكدًا أنه ما زال في دولاب العمل الحكومي «عويجة أفندي»، والدولة جادة في التحول الرقمي.

يجب منع دخول كل عويجة أفندي لمقر العاصمة الإدارية الجديدة

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «إذا كنا جادين حقا في تحويل مصر لدولة رقمية، لا بد من حظر دخول كل عويجة أفندي لمقر العاصمة الإدارية الجديدة وأي مصلحة حكومية؛ لكونه هو من أفسد وشغلته تعطيل مصالح الناس للارتزاق والحصول على رشوة بدون وجه حق.».