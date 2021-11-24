نشأت الديهي يهاجم نجيب ساويرس: «اللي مصر خيرها عليه مينفعش يتنطط عليها»

قال الإعلامي نشأت الديهي إن حديثه عن رجل الأعمال نجيب ساويرس مجرد بنسبة 100 % لمصلحة الدولة المصرية، إذ إنه ضد أي شيء يمس الدولة لإيمانه التام بالقيم المصرية الأصيلة التي تتمثل في سيادة القانون على الجميع، «اللي مصر خيرها عليه مينفعش يتنطط عليها ويدير ظهره لها، والتبرع لمصر مسئولية اجتماعية ووطنية ورد جميل لكون رأس المال الذي جمعه رجل الأعمال من رحم هذه الدولة»، وذلك خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، على قناة «TeN».

نجيب ساويرس خرج ليشكو من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

وأضاف «الديهي» أن نجيب ساويرس خرج ليشكو من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، ولو لم يستطع هو أن يرد عن الدولة المصرية لا يستحق أن يعيش عليها، مؤكدًا أنه لولا تدخل الدولة بعد الفوضى العارمة عقب 2011 و2012 بقوة لإيقاف نزيف الأموال لكانت مصر أفلست وكان سيشهر ويعلن إفلاسها، موضحًا أن اقتصاد مصر وسمعة اقتصاد مصر أمن قومي، كما أن الحديث عن الاقتصاد المصري مساس بالأمن القومي غير مقبول وسيعامل بمنتهى القوة.

تدخل الجيش في بعض القطاعات الاقتصادية كان لحل أزمة

وأشار الإعلامي نشأت الديهي إلى أن هناك معلومات موثقة بنسبة 100% أن تغريدة «ساويرس»، التي علق خلالها على التعويض الذي طلبته هيئة قناة السويس من شركة السفينة الجانحة إيفر جيفن، والتي قال فيها: «التعويض مغالي فيه وغير واقعي ومش من المصلحة القومية المغالاة في التعويض»، تم استغلالها في التفاوض وأثرت على مسار التفاوض وخسرت مصر مئات الملايين، كما أن تدخل الجيش في بعض القطاعات الاقتصادية كان لحل أزمة.

رسالة نشأت الديهي لرجال الأعمال المصريين

ووجه حديثه لرجال الأعمال: «أننا بحاجة لرأس مال وطني ومشاركة حقيقية، ورد جميل لمصر، كفاية شائعات وتلسين على مصر، مصر خيرها عليكم كلكم كبير وصغير، أوعى تصدق أنك عملت ثروات برة مصر، برة مصر بتتحاسب حساب الملكين»، مضيفًا: «عيب يا نجيب اختشي ميصحش، أنت صعيدي ورجل أصول، بتتكلم عن الجيش والدولة ومزاحمة الجيش للقطاع الخاص، مصر لا تستحق ذلك، مصر لم تظلم ولم تتدخل، مصر بها منظومة قضائية مش عاجبك حاجة روح اشتكي روح للمسئولين، لكن تقول تصريحات لوسائل إعلام أجنبية».