نشأت الديهي: مصر مع دولة ليبية موحدة دون محاصصة إقليمية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك على هامش انعقاد قمة الكوميسا في العاصمة الإدارية الجديدة، ودار حوار بينمهما بشأن التعاون بين مصر وليبيا، موضحًا أن ليبيا قاب قوسين أو أدنى من الاستحقاقات الانتخابية المزعم عقدها في 24 ديسمبر المقبل، متمنيًا أن تنجح القيادات الليبية والشعب الليبي في اختيار من يمثله والتعبير عن إرادته الحرة، فإرادة الشعب الليبي لا تعلوها إرادة.

مصر مع دولة ليبية موحدة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن مصر مع وجود دولة ليبية موحدة دون محاصصة إقليمية، وعدم القبول بوجود قوات أجنبية ومرتزقة على الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسات الليبية وخاصة العسكرية؛ لتهدأ ليبيا ويتم إعادة بنائها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصالح مصر مع ليبيا في استتباب الأمن بها.

قلق آبي أحمد على منصبه

ومن ناحية أخرى، أوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، أعلن بالأمس أنه يشارك بنفسه في إدارة العمليات والمعارك والحرب على التيجراي، وهذا أخطر وأدق تصريح لـ آبي أحمد منذ توليه المسئولية، ما يعكس استشعاره الخطر الشديد على وجوده في السلطة، متابعا: «ما جرى خلال الساعات الماضية بإثيوبيا شيء مخيف»، وعرض صورة نشرتها جبهة تحرير التيجراي، لأسرى الجيش الفيدرالي الإثيوبي.

وتابع: «ده الجيش كله أسير، صورة مرعبة، إذا كانوا هؤلاء الأسرى فماذا تبقى من الجيش الإثيوبي؟»، مؤكدًا أنه لا يسعده أن يرى حرب أهلية في أي دولة أفريقية، ولكن هذه الصورة مزعجة ومقلقة ومخيفة، داعيًا الشعب الإثيوبي لإعلاء المنطق وعدم الانغراس في حرب أهلية لن يستفاد منها سوى أعداء إثيوبيا، مشددًا على أن إثيوبيا دول شقيقة ولا نتمنى اشتعال الموقف بها، منوهًا أنه كان يتمنى وجود آبي أحمد بقمة الكوميسا، وأن تعود إثيوبيا لدورها في الاتحاد الأفريقي وتجمع الكوميسا.