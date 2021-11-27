استقبال حار لـ الإعلامية إيمان الحصري بعد ظهورها على الشاشة: شكرا من كل قلبي

حظيت الإعلامية إيمان الحصري، بردود فعل واسعة خلال اليومين الماضيين، فور ظهورها على الشاشة بعد غيابٍ دام لأكثر من مائتي يوم تقريبًا، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة وما تلاها من مضاعفات صحية وسفرها للخارج بشأن استكمال رحلة العلاج.

وجاء ظهور الإعلامية إيمان الحصري، كمُقدمة حفل افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، مساء أول أمس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مفاجأة كبيرة للجمهور وكذلك أصدقائها بالوسط الإعلامي، إذ جرى استقبالها بحفاوة شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلامية تعرب عن سعادتها بردود فعل الجمهور: شكرا من كل قلبي

وأعربت الإعلامية إيمان الحصري، عن سعادتها بردود فعل الجمهور، بعد ظهورها على الشاشة، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «شكرًا من قلبي على كل دعوة صادقة وكل كلمة حلوة.. شكرًا على كم الحب اللي شوفته خلال الشهور اللي فاتت.. يا رب دائمًا أفضل كدة في قلوبكم».

وانهالت التعليقات على صورة الإعلامية إيمان الحصري، من الفنانين والشخصيات العامة، لعل أبرزهم الفنانة سماح أنور، التي كتبت: «ألف ألف ألف حمد لله على السلامة».

وحرص بعض من الإعلاميين أيضًا على التعليق على الإعلامية إيمان الحصري، من أبرزهم الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج «من مصر» المذاع على قناة سي بي سي، حيث كتب: «حمدا لله على السلامة يا إيمان ونورتي الدنيا»، وعلق الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، قائلًا: «حمدا لله على السلامة».

وكتبت الإعلامية منى عبد الوهاب، للإعلامية إيمان الحصري، «حمدا الله على السلامة» وكتبت الإعلامية عطيات أبو العينين: «حمدا لله على السلامة نورتي الدنيا».

أزمة صحية منذ يوليو الماضي

وكانت إيمان الحصري تعرضت لأزمة صحية، منذ يوليو الماضي، أبعدتها عن شاشات التليفزيون، وتواصل رحلة علاجها منذ ذلك الوقت، وقالت إنها خاضت تجربة صعبة للغاية، ولا تزال تعيش فترات حرجة لم تتنه بعد غير أنها تثق في قدرتها على تجاوز الألم بفضل دعوات الجمهور ومحبيها.