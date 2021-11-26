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إيمان الحصري لجمهورها: شكرا على كل كلمة حلوة.. ويا رب أفضل في قلوبكم

كتب:

شريف سليمان
02:55 م | الجمعة 26 نوفمبر 2021
الإعلامية إيمان الحصري

الإعلامية إيمان الحصري

وجهت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، الشكر لكل من رحبوا بعودتها للعمل الإعلامي بعد غياب دام عدة أشهر بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكانت الإعلامية إيمان الحصري من بين 8 إعلاميين وإعلاميات شاركوا في تقديم احتفالية إحياء طريق الكباش بمدينة الأقصر، أمس الخميس. 

شكرا على الحب

وكتبت الإعلامية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شكرا من قلبي على كل دعوة صادقة وكل كلمة حلوة، شكرا على كم الحب اللي شوفته خلال الشهور اللي فاتت، يا رب دائما أفضل كده في قلوبكم».

خطأ طبي يتسبب في غياب الإعلامية

وكان خطأ طبي قد تسبب في غيابها عن الظهور على الشاشة وتأدية عملها، إذ خضعت لـ8 عمليات جراحية في مصر وألمانيا، قبل أن تعود إلى القاهرة مرة أخرى من ألمانيا بعد شفائها التام. 

قالت الإعلامية إيمان الحصري، خلال تقديم احتفالية الأمس، إن الأقصر من أعرق مدن العالم، وتشهد حاليا حدثا تاريخيا، وبها عدد غير مسبوق من المراسلين الأجانب من جميع الأنحاء، وعدد من القنوات والصحف العالمية.

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