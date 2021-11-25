إيمان الحصري: عدد غير مسبوق من مراسلي القنوات والصحف الأجنبية بالأقصر

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن مدينة الأقصر من أهم وأعرق المدن على مستوى العالم، وتشهد حاليا حدثا تاريخيا هو افتتاح طريق الكباش، وبها عدد غير مسبوق من المراسلين الأجانب من جميع دول العالم، وعدد من القنوات والصحف العالمية، «بينقلوا معانا هذا الحدث على الهواء مباشرة».

وأضافت خلال افتتاح طريق الكباش بالأقصر، أن معبد الأقصر آخر طريق للاحتفالات، وفيه كانت تستقر المراكب المقدسة من معبد الكرنك في آخر طريق المواكب المعروف بطريق الكباش، «معبد الأقصر أحد المعابد المصرية اللي بدأ بناؤه منذ أكثر من 3400 سنة على الضفة الشرقية لنهر النيل».

إيمان الحصري: معبد الأقصر يشتهر بمسلتين وحجر جرانيت وردي

وأوضحت أن معبد الأقصر يشتهر بمسلتين وحجر جرانيت وردي، الأولى نقلت إلى فرنسا منذ عام 1836، والمسلة الثانية هي المسلة الشرقية، وقائمة الآن أمام صرح المعبد ويبلغ ارتفاعها أكثر من 22 مترا، «سجل على هاتين المسلتين بالنقوش الهيروغليفية اسم الملك رمسيس الثاني وألقابه، ونحت في أعلاها وهو يقدم القرابين إلى الإله أمون».

وأكدت أن معبد الأقصر من أجمل المعابد المصرية القديمة وأكثرها اكتمالا، فالنقوش الموجودة على الجدران توثق لفترات هامة في التاريخ المصري القديم بالرغم من مرور آلاف السنين، كالمعارك الحربية اللي انتصر فيها رمسيس الثاني، «وفقا لأقدم الشواهد الأثرية فهذه الاحتفالية تعود للأسرة الثامنة عشر، وكانت تبدأ باحتفالات تبدأ من البر ورجوع للنهر، وده لارتباط تلك الاحتفالية الهامة بفيضان النيل».

أجدادنا جسدوا حمل المراكب المقدسة لثالوث طيبة خلال الاحتفالات على الجدران

وتابعت: «أجدادنا حرصوا على تجسيد الاحتفالية على الجدران، وكان بيحمل فيها المراكب المقدسة لثالوث طيبة على الأكتاف حتى الوصول إلى معبد الأقصر، وكان على جانبي الطريق كان يوجد الرقص والغناء وتقديم الكرابين».