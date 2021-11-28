تبرئة أمريكي بعد قضائه 43 عاما خلف القضبان بتهمة قتل 3 أشخاص

تم جمع أكثر من مليون دولار لرجل قضى 43 عاما خلف القضبان، قبل أن يلغي القاضي إدانته في جريمة قتل ثلاثة أشخاص.

بدأت جمع حملة تبرعات «غو فاند مي»، أثناء مساعي إطلاق سراح كيفن ستريكلاند، الذي تجدر الإشارة إلى أنه لن يحصل على تعويض من ولاية ميزوري وسيحتاج إلى مساعدة من اجل نفقات المعيشة الأساسية.

تبرئة أمريكى بعد 43 عام خلف القضيان

تسمح الولاية فقط بسداد مبالغ لمن الذين تمت تبرئتهم من خلال أدلة الحمض النووي، وهو ما لم يحدث في قضية ستريكلاند والذى يبلغ من العمر 62 عام وفقا لوكالة أسوشيتد برس

وأمر القاضي جيمس ويلش، قاضي محكمة استئناف ميزوري، بالإفراج عنه يوم الثلاثاء الماضي، ووجد أن الأدلة المستخدمة لإدانة ستريكلاند، قد تم التراجع عنها أو دحضها منذ ذلك الحين.

وبحلول بعد ظهر الجمعة، تم جمع 1.1 مليون دولار من خلال حملة تبرعات عبر الإنترنت، ولاتزال التبرعات تتوالى على المتهم البرئ.

التبرعات تتوالى للمدان خطأ وجمع 1.1 مليون دولار

وأكد ستريكلاند، أنه كان في منزله يشاهد التلفزيون ولا علاقة له بجرائم القتل التي حدثت عام 1978، وكان حينها يبلغ من العمر 18 عاما.

ستريكلاند يؤكد أنه كان فى منزله ولم يرتكب الجرائم

وأثناء مغادرته السجن، قال «أشكر الله الذي أخذ بيدي خلال هذه المحنة لمدة 43 عاما».