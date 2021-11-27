وصول بعثة منتخب مصر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العرب

وصلت منذ قليل إلى الدوحة، رحلة «مصر للطيران»، الناقل الرسمي للكرة المصرية والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم رقم MS3040، وعلى متنها بعثة المنتخب المشاركة في بطولة كأس العرب.

وأقلعت الرحلة من مطار القاهرة الدولي بأحدث طائرات الشركة من طراز الآيرباص A320Neo المزود بكافة وسائل الراحة والرفاهية، لنقل بعثة منتخب مصر على متن طائرة خاصة، إلى مطار الدوحة بقطر، لخوض منافسات بطولة كأس العرب، التي تنطلق في الـ30 من نوفمبر الجاري وتستمر حتى الـ18 من ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا.