بعد توقف دام لأكثر من 9 سنوات، تعود منافسات كأس العرب 2021- 2022 للانطلاق من جديد، حيث تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق صافرة الحكم، لإعلان بداية المنافسة يوم 30 نوفمبر المقبل، التي تستمر حتى 18 ديسمبر 2021، ويشارك في كأس العرب FIFA™ 16 منتخبًا من مختلف أنحاء العالم العربي، التي تُقام على ملاعب الدولة القطرية، لذلك تزداد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن «تردد القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر كأس العرب 2021-2022».

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن»، ضمن خدماته الإخبارية اليومية، التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، تردد القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس العرب 2021-2022، ومواعيد مباريات المنتخب المصري القادمة، وفقًا لما نشر بموقع الفيفا «كأس العرب»، في التقرير التالي:

تردد القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر كأس العرب 2021-2022

وبحسب بيان سابق للفيفا، فإن بطولة كأس العرب، تنقل عبر قنوات «بي إن سبورت»، التي ستذاع عبر القنوات المفتوحة، ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة، متابعة مباريات المنتخب عبر ضبط تردد القناة كالآتي:

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN SPORTS على القمر يوتلسات

ويمكن لمحبي وعشاق الساحرة المستديرة، متابعة فعاليات المباريات عبر القنوات المفتوحة «بين سبورت»، التي أعلنت في وقت سابق عن عرضها، لمنافسات كأس العرب بشكل مجاني، ويمكن ضبط تردد القناة كالآتي:

التردد : 12604 أو 11054 أو 11013

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

معادل تصحيح الخطأ 3/2

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مواعيد مباريات مجموعة المنتخب المصري في كأس العرب 2021 – 2022

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة، مع منتخبات لبنان والجزائر والسودان، وجاءت مواعيد المباريات كالآتي:

الجزائر والسودان يوم 1 ديسمبر

مصر ولبنان يوم 1 ديسمبر

لبنان والجزائر يوم 4 ديسمبر

مصر والسودان يوم 4 ديسمبر

الجزائر ومصر يوم 7 ديسمبر

لبنان والسودان 7 ديسمبر